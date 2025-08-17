El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El incendio de Santovenia en días anteriores. A.Mingueza
Valladolid

Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga

El total de la superficie afectada ha sido de nueve hectáreas

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 19:16

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, según información que aparece en la página web Inforcyl.

Este incendio, originado a las 17:11 horas de la tarde de este domingo se elevó a IGR 1 minutos después de su inicio. En la zona comenzaron a trabajar ocho medios terrestres para intentar sofocar el fuego, entre ellos dos autobombas, y vigilar también una zona cercana a la población. Fue controlado algo más de dos horas después, a las 19:33 horas.

La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación, aunque se apunta que la más probable es que fuese intencionado, según Inforcylo. El total de la superficie afectada ha sido de nueve hectáreas agrícolas, superficies no forestales afectadas por el incendio relacionadas con el medio agrario dedicadas a la agricultura (iniciados en cultivos, quemas agrícolas, quema de restos, etc.) del tipo agrícola.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  5. 5 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  6. 6

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  7. 7

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  8. 8

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  9. 9 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  10. 10

    Guilherme pone la piel de gallina al vestuario del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga

Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga