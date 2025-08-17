Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
El total de la superficie afectada ha sido de nueve hectáreas
Valladolid
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:16
La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, según información que aparece en la página web Inforcyl.
Este incendio, originado a las 17:11 horas de la tarde de este domingo se elevó a IGR 1 minutos después de su inicio. En la zona comenzaron a trabajar ocho medios terrestres para intentar sofocar el fuego, entre ellos dos autobombas, y vigilar también una zona cercana a la población. Fue controlado algo más de dos horas después, a las 19:33 horas.
La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación, aunque se apunta que la más probable es que fuese intencionado, según Inforcylo. El total de la superficie afectada ha sido de nueve hectáreas agrícolas, superficies no forestales afectadas por el incendio relacionadas con el medio agrario dedicadas a la agricultura (iniciados en cultivos, quemas agrícolas, quema de restos, etc.) del tipo agrícola.
