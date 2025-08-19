Valladolid después de la ola de calor: las máximas se desplomarán 12 grados, con mínimas de apenas 13

El fin de la ola de calor, que se salda en Valladolid con quince jornadas de temperaturas extremas, récord histórico de una máxima para el ... mes de agosto (40 grados el pasado domingo 17) y ocho noches tropicales, llega este lunes con una previsión meteorológica que supone un verdadero respiro después de tantas jornadas con la provincia convertida en una sartén.

Los termómetros comienzan a bajar este lunes, con una máxima que no irá más allá de los 33 grados (siete menos de los alcanzados apenas 24 horas antes). Y la situación se relajará todavía más durante las próximas jornadas. Para el martes están previstas máximas de 30 y los termómetros ni siquiera llegarán a ese valor el miércoles (28) y jueves (29). Es verdad que para el viernes y sábado se aventura un ligero repunte (podría llegar hasta los 33), pero la semana se despedirá, según las primeras previsiones, con cielos nublados y unas máximas de 28.

Respecto a las mínimas, hay que ir pensando en sacar chaquetilla o cazadora para las primeras horas de la mañan1a, porque las temperaturas caerán hasta los 13 grados. Esta es la mínima prevista para el jueves, viernes y sábado. Con estos valores, la Aemet da por terminada la ola de calor que ha abrasado Valladolid entre el 3 y el 17 de agosto.