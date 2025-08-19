El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Varias personas, en la plaza de Portugalete, durante esta ola de calor. Aida Barrio

Valladolid después de la ola de calor: las máximas se desplomarán 12 grados, con mínimas de apenas 13

La previsión para esta semana incluye días donde los termómetros no subirán de los 28 grados, frente a los 40 alcanzados el pasado domingo

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 07:13

El fin de la ola de calor, que se salda en Valladolid con quince jornadas de temperaturas extremas, récord histórico de una máxima para el ... mes de agosto (40 grados el pasado domingo 17) y ocho noches tropicales, llega este lunes con una previsión meteorológica que supone un verdadero respiro después de tantas jornadas con la provincia convertida en una sartén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  3. 3

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  4. 4 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  5. 5

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  6. 6

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  7. 7

    Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba
  8. 8 Hace huir a dos ladrones que entraban en su vivienda gritándoles desde el sofá
  9. 9

    Albertillo Arbal: «Para algunos, porque te gusten los toros, ya eres una mala persona»
  10. 10

    Los tres pueblos de Valladolid que nacieron desde cero con el esfuerzo de sus vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid después de la ola de calor: las máximas se desplomarán 12 grados, con mínimas de apenas 13

Valladolid después de la ola de calor: las máximas se desplomarán 12 grados, con mínimas de apenas 13