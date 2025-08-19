Valladolid después de la ola de calor: las máximas se desplomarán 12 grados, con mínimas de apenas 13
La previsión para esta semana incluye días donde los termómetros no subirán de los 28 grados, frente a los 40 alcanzados el pasado domingo
Valladolid
Martes, 19 de agosto 2025, 07:13
El fin de la ola de calor, que se salda en Valladolid con quince jornadas de temperaturas extremas, récord histórico de una máxima para el ... mes de agosto (40 grados el pasado domingo 17) y ocho noches tropicales, llega este lunes con una previsión meteorológica que supone un verdadero respiro después de tantas jornadas con la provincia convertida en una sartén.
Los termómetros comienzan a bajar este lunes, con una máxima que no irá más allá de los 33 grados (siete menos de los alcanzados apenas 24 horas antes). Y la situación se relajará todavía más durante las próximas jornadas. Para el martes están previstas máximas de 30 y los termómetros ni siquiera llegarán a ese valor el miércoles (28) y jueves (29). Es verdad que para el viernes y sábado se aventura un ligero repunte (podría llegar hasta los 33), pero la semana se despedirá, según las primeras previsiones, con cielos nublados y unas máximas de 28.
Noticias relacionadas
Respecto a las mínimas, hay que ir pensando en sacar chaquetilla o cazadora para las primeras horas de la mañan1a, porque las temperaturas caerán hasta los 13 grados. Esta es la mínima prevista para el jueves, viernes y sábado. Con estos valores, la Aemet da por terminada la ola de calor que ha abrasado Valladolid entre el 3 y el 17 de agosto.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.