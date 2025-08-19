Valladolid se libra por fin de la ola de calor: 15 días seguidos, récord de 40 grados y ocho noches tropicales La provincia, que ha sufrido temperaturas hasta cinco grados por encima de lo normal para estas fechas, encara una semana donde las mínimas bajarán hasta los 13 grados

Víctor Vela Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 07:12 Comenta Compartir

Parecía que nadie iba a ser capaz de apagar la caldera, pero Valladolid se despide por fin de la ola de calor. Lo hace después de 15 días consecutivos con las temperaturas disparadas, de sobremesas que han sido pura brasa, de unas madrugadas que apenas han dado respiro (han sido ocho las noches tropicales) y de unos valores que, de media, se han situado hasta cinco grados por encima de los habitual para estas fechas. Y además, con la temperatura récord histórica para un mes de agosto: 40 grados, anotados el domingo 17 a las 16:40 horas (empatado con el 22 de agosto de 2023). Ya lo advertía el pasado miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): «Este año, puede que los veinte primeros días de agosto sean los más calurosos desde que existen registros». Y el augurio está a punto de hacerse realidad.

De momento, podemos fijarnos en lo ocurrido hasta el 17 de agosto y hacer balance de esta ola de calor que ha inundado España entera. Ha sido la cuarta más larga. La más extensa se prolongó durante 26 días (entre el 27 de junio y el 22 de julio de 2015). Después vienen, empatadas, con 16 jornadas, las sufridas entre 30 de julio y el 14 de agosto de 2003 y entre las mismas fechas de 2022. Y a continuación se coloca esta de la que nos acabamos de librar: 15 días, desde el 3 al 17 de agosto. ¿Qué ha pasado durante este tiempo en Valladolid? Pues que la ciudad se ha cocido en su propio jugo, que se ha sudado (mucho) y que las temperaturas apenas ofrecieron una tregua dos tardes gracias a un par de tormentas secas.

La Aemet declaró el inicio de la ola de calor el domingo 3 de agosto. Veníamos de una semana de temperaturas que rondaban los 30 grados y ya ese domingo el mercurio empezó a entrar en ebullición. Poco a poco. Primero, 34,4 grados de máxima. Al día siguiente, casi 38. Ese lunes y martes la cosa aflojó, pero a partir del miércoles 6, el calor apretó de nuevo y, desde entonces, no ha habido forma de que los termómetros bajaran de los 36 grados, que es el umbral fijado en Valladolid por el Ministerio de Sanidad a partir del cual las altas temperaturas comienzan a afectar de forma seria a la salud. Tan solo se quedó por debajo de esa barrera de los 36 una jornada, el 13 de agosto, cuando una tormenta (como la vivida la tarde anterior) desplomó las temperaturas, que ese día se quedaron en 35,6 grados. Después, el horno se volvió a encender hasta que el domingo 17 de agosto, a las 16:40 horas, se vivió el pico de esta ola de calor. Para la historia queda fijado en 40 grados, el día más caluroso para un mes de agosto desde que se tienen registros (empatado con el 22 de agosto de 2023).

En el siguiente gráfico, se puede ver, hora por hora, cómo han evolucionado las temperaturas durante esta ola de calor.

Además de ese pico del domingo por la tarde, puede verse cómo la temperatura mínima fueron los 15,9 grados que se vivieron en los amaneceres del lunes 4 y miércoles 6. En esta fiebre puede verse el fenómeno que se produjo el martes 12 por la tarde, cuando los valores se desplomaron de golpe once grados por culpa de una tormenta seca que apenas dejó cuatro gotas en Valladolid.

¿Qué hitos nos ha regalado esta ola de calor? La capital ha encadenado siete jornadas consecutivas por encima de los 36 grados (entre el 6 y el 12 de agosto). Es el segundo periodo de tiempo más prolongado para esas circunstancias en lo que llevamos de siglo. El anterior fueron nueve días seguidos (del 10 al 18 de julio de 2022). Además, luego se han vivido otros cuatro días más así, del 14 al 17 de agosto. Este segundo periodo ha coincidido además con numerosos pueblos en fiestas, que han vivido en este 2025 sus festejos patronales más calurosos desde que existen registros.

De este modo, Valladolid acumula, en lo que va de año, veinte jornadas en las que los termómetros han superado los 36 grados en algún momento del día. Es la segunda vez este siglo que ocurre esto, por detrás de los 25 días del año 2022. Y eso, sin contar con que todavía no ha terminado el verano de este 2025 y la cifra puede crecer.

Pero es que, además, en estas dos semanas de ola de calor, se han superado los 39 grados en seis ocasiones. Ocho de las treinta jornadas más calurosas de este siglo han tenido lugar en este 2025 (el 26,6%). Y dos días, el sábado 16 y el domingo 17 (con 39,8 y 40 grados, respectivamente) se han colado entre las diez más sofocantes desde el año 2000.

Hay más datos destacados. Valladolid ha vivido en lo que llevamos de agosto ocho noches tropicales, en las que el mercurio no ha caído por debajo de los 20 grados. La noche de mayor bochorno se vivió del martes al miércoles 13 de agosto, cuando los termómetros no bajaron de los 22,7 grados, alcanzados a las 8:10 horas. Es la quinta noche de mayor calor del siglo XXI, de acuerdo con los registros históricos de la Aemet, que fija la mínima más alta en los 23,5 grados anotados el 10 de agosto de 2022.

Hay seis noches de este 2025 entre las treinta más calurosas del siglo. En esta ola de calor se ha registrado además el segundo periodo más largo de noches tropicales consecutivas. Fueron cinco jornadas (del 9 al 13 de agosto), algo solo superado con las siete jornadas entre el 12 y 18 de julio de 2022.

En estos 17 primeros días de agosto, las temperaturas máximas se han encontrado hasta cinco grados por encima de la media para este periodo de tiempo en lo que llevamos de siglo. El promedio está en 31,29 grados, cuando la media de las máximas este año ha estado en 36,34, el más alto hasta ahora. En el caso de las mínimas, el exceso de este año está en tres grados. La media del siglo es de 15,1 grados. En este 2025, de 18,04. El arranque de agosto más frío se vivió en 2002, con 12,79 grados de media en las mínimas.

Y respecto a las medias, los registros tipo del siglo hablan de 23,21 grados cuando esta vez se han alcanzado los 27,2 (aquí gana 2023, con 27,5).

¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora, que dejamos atrás la ola de calor? Las temperaturas han comenzado a aflojar este lunes. Es verdad que la jornada ha comenzado con valores altos (la mínima fueron 21,4 grados a las 8:40 horas), pero las máximas no pasarán de los 33. A partir del martes, se avecinan varios días (al menos hasta el sábado) que no sobrepasarán los 30 grados, con mínimas fresquitas que se quedarán en los trece (del jueves al sábado).

Comenta Reporta un error