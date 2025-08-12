Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid

Valladolid ha visto este martes cómo las temperaturas se desplomaban de golpe hasta once grados por culpa de una tormenta seca que, a media tarde, ... barrió Valladolid. Apenas cayeron cuatro gotas, pero el incremento de la humedad en el ambiente (del 14% al 37%) y el paso de la tormenta provocaron un brusco descenso de temperaturas, poco después de que el mercurio alcanzara su récord de la jornada, 39,4 grados, a las 16:00 horas. Hasta ese momento, Valladolid vivía el segundo día más caluroso de este verano, tan solo una décima por debajo de los 39,5 grados anotados el domingo y con el mismo valor máximo, calcado, alcanzado el lunes (39,4).

¿Qué pasó después? Que se levantó una tormenta seca que provocó, en apenas hora y media, que el mercurio se desplomara once grados. De esos 39,4 grados, se pasó a las 17:00 horas a los 32,1 y a las 18:00 horas, la temperatura se quedó en 28 grados. El lunes, a esa misma hora, había 38,6.

Esta tormenta ha dado sin duda un respiro al largo episodio de altas temperaturas que desde hace nueve días tiene a Valladolid inmersa en una ola de calor. La Aemet, de hecho, ha activado la alerta amarilla por tormentas para este martes y la mantiene para el miércoles (de 14:00 a 21:00 horas), con la posibilidad de que incluso vayan acompañadas de «chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento».

La previsión para el miércoles es que las temperaturas no vayan más allá de los 34 grados, pero a partir del jueves volverá el calor, con máximas de hasta 39 grados y unas mínimas que, en la noche del jueves al viernes, podrían no bajar de los 22.