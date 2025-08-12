El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre se refresca este martes por la mañana en Valladolid. Aida Barrio

Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid

El mercurio pasó en apenas hora y media de un pico de 39,4 grados a tan solo 28 a las seis de la tarde

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 19:36

Valladolid ha visto este martes cómo las temperaturas se desplomaban de golpe hasta once grados por culpa de una tormenta seca que, a media tarde, ... barrió Valladolid. Apenas cayeron cuatro gotas, pero el incremento de la humedad en el ambiente (del 14% al 37%) y el paso de la tormenta provocaron un brusco descenso de temperaturas, poco después de que el mercurio alcanzara su récord de la jornada, 39,4 grados, a las 16:00 horas. Hasta ese momento, Valladolid vivía el segundo día más caluroso de este verano, tan solo una décima por debajo de los 39,5 grados anotados el domingo y con el mismo valor máximo, calcado, alcanzado el lunes (39,4).

