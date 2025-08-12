Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
El mercurio pasó en apenas hora y media de un pico de 39,4 grados a tan solo 28 a las seis de la tarde
Valladolid
Martes, 12 de agosto 2025, 19:36
Valladolid ha visto este martes cómo las temperaturas se desplomaban de golpe hasta once grados por culpa de una tormenta seca que, a media tarde, ... barrió Valladolid. Apenas cayeron cuatro gotas, pero el incremento de la humedad en el ambiente (del 14% al 37%) y el paso de la tormenta provocaron un brusco descenso de temperaturas, poco después de que el mercurio alcanzara su récord de la jornada, 39,4 grados, a las 16:00 horas. Hasta ese momento, Valladolid vivía el segundo día más caluroso de este verano, tan solo una décima por debajo de los 39,5 grados anotados el domingo y con el mismo valor máximo, calcado, alcanzado el lunes (39,4).
¿Qué pasó después? Que se levantó una tormenta seca que provocó, en apenas hora y media, que el mercurio se desplomara once grados. De esos 39,4 grados, se pasó a las 17:00 horas a los 32,1 y a las 18:00 horas, la temperatura se quedó en 28 grados. El lunes, a esa misma hora, había 38,6.
Esta tormenta ha dado sin duda un respiro al largo episodio de altas temperaturas que desde hace nueve días tiene a Valladolid inmersa en una ola de calor. La Aemet, de hecho, ha activado la alerta amarilla por tormentas para este martes y la mantiene para el miércoles (de 14:00 a 21:00 horas), con la posibilidad de que incluso vayan acompañadas de «chubascos fuertes y rachas muy fuertes de viento».
La previsión para el miércoles es que las temperaturas no vayan más allá de los 34 grados, pero a partir del jueves volverá el calor, con máximas de hasta 39 grados y unas mínimas que, en la noche del jueves al viernes, podrían no bajar de los 22.
