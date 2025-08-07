Valladolid suda con 38,9 grados, la temperatura más alta del verano en plena ola de calor

La capital vallisoletana machacó este jueves la anterior marca (38,4 grados, alcanzados el 16 de julio) y registró a las 18:20 horas la ... temperatura más alta en lo que va de verano. A esa hora, los termómetros anotaron 38,9 grados en la capital. Y la cifra tal vez se quede corta porque la Aemet augura máximas ligeramente superiores (en torno a los 39 grados) para los próximos días. De momento, hasta el miércoles 13, que es la fecha hasta la que llegan las previsiones oficiales. Y todo parece indicar que la situación se podría prolongar incluso hasta el fin de semana siguiente, con media provincia en fiestas y un mercurio que no afloja.

Esos 38,6 grados de la capital son no solo el valor más alto en lo que va de verano, sino que coloca a este jueves entre las veinte jornadas más sofocantes de este siglo en la capital. El pico, con 41,1 grados, se registró el 15 de julio de 2022, en la ola de calor más extensa desde que se tienen registros.

La mínima se quedó en 17,9 grados (a las 7:50 horas) y ese fresquito por las mañanas se echará seguro de menos durante los próximos días. Con la provincia asentada en una alerta naranja por altas temperaturas, la Aemet amplía a cinco las noches tropicales consecutivas. El termómetro no bajará de 20 grados en la madrugada del viernes al sábado y tampoco en las cuatro vengan después. Incluso, de sábado a domingo y de domingo a lunes la previsión mínima es de 22 grados.