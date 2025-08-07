El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre se protege del sol con un paraguas en Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid suda con 38,9 grados, la temperatura más alta del verano en plena ola de calor

La capital alcanzó a las 18:20 horas el pico de la temporada y la Aemet avisa: queda bochorno para rato

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:23

La capital vallisoletana machacó este jueves la anterior marca (38,4 grados, alcanzados el 16 de julio) y registró a las 18:20 horas la ... temperatura más alta en lo que va de verano. A esa hora, los termómetros anotaron 38,9 grados en la capital. Y la cifra tal vez se quede corta porque la Aemet augura máximas ligeramente superiores (en torno a los 39 grados) para los próximos días. De momento, hasta el miércoles 13, que es la fecha hasta la que llegan las previsiones oficiales. Y todo parece indicar que la situación se podría prolongar incluso hasta el fin de semana siguiente, con media provincia en fiestas y un mercurio que no afloja.

