Valladolid se adentra en lo peor de la ola calor: alerta naranja y 39 grados durante seis días

Si Valladolid ya ha sudado en las últimas jornadas, lo que le espera por delante será, sin duda, más sofocante aún. La provincia se adentra ... desde este jueves en el pico de la ola de calor, con temperaturas máximas si cabe más altas, ya que se alcanzarán los 39 grados durante seis días consecutivos (tan solo el sábado se pueden quedar en 38). El lunes, incluso, se rozarán los 40 en la capital y esa frontera se rebasará además el fin de semana en varias localidades de la provincia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado ya los avisos por altas temperaturas (de amarillo a naranja) para el jueves y viernes, lo que sitúa a Valladolid (jjunto con Zamora y el sur de Segovia) como la zona de Castilla y León que sufrirá un calor más extremo durante las próximas jornadas. La alerta estará activa durante ocho horas tanto el jueves como el viernes (de 13:00 a 21:00 en ambos casos).

El problema, sin embargo, no estará solo en esos picos de calor en las horas centrales del día, sino que se extenderán a toda la jornada, con la posibilidad de encadenar tres noches tropicales seguidas (viernes a sábado, sábado a domingo y domingo a lunes), con temperaturas que no bajarán de los 20 grados. Incluso puede que la mínima no caiga de los 22. No parece así que se vaya a batir el récord histórico de una temperatura mínima, registrado el 3 de agosto de 2022, cuando el mercurio no bajó de 24,2 grados. Tampoco el segundo, de 23,4 grados el 12 de agosto de 2003 o el tercero, con 23,3 grados en agosto de 1947. Pero ojo porque la cuarta noche más sofocante se vivió el 16 de julio de 2022, con 22,8 grados. Y este fin de semana puede que no se esté muy lejos de ahí.

Precisamente en ese mes de julio de 2022 se vivió la ola de calor más intensa y extensa registrada hasta ahora en España (del 9 al 26 de julio). Y la que viene ahora no será precisamente corta, ya que la Aemet ha extendido la actual ola, por lo menos, hasta el martes (con máximas ese día de 39 y mínimas de 19). ¿Hasta cuándo durará? Todavía es pronto, pero los primeros indicadores dicen que Castilla y León sufrirá, por lo menos hasta el 15 de agosto, unas temperaturas «anormalmente altas» para lo habitual durante estas fechas, según explicaron desde la delegación territorial de la Aemet. Eso sí, para el lunes ya se aventura la entrada de aire fresco por Galicia que puede ser el aviso de un cambio de tendencia.

Desde el inicio el domingo de este episodio de calor, el techo está fijado en los 37,9 grados del lunes, a las 17:00 horas. El martes el bochorno aflojó un poco y, de hecho, esta situación más benigna continuó hasta el mediodía del miércoles, con cielos nublados y unas temperaturas que, hasta las 14:00 horas, no superaron los 30. A partir de esa hora comenzó el subidón. A las 16:00 horas ya había 34,3 grados y la máxima se logró a las 17:40, con 36,4 grados.

Ese valor se quedará sin duda corto durante los próximos días, porque ya la previsión de máximas para este jueves está en 39 grados en numerosos puntos de la provincia. Se escapa ligeramente el este, en la comarca de Peñafiel (con máximas de 37 grados).

En Valladolid, el Ministerio de Sanidad ha establecido en 36 grados el umbral de riesgo para las salud, una situación que se complica cuando se producen tres días consecutivos por encima de esas temperaturas. Esa frontera se superó en Valladolid el lunes (37,9 grados), pero una jornada un poco más fresca el martes dejó los termómetros en 35,2. Este miércoles sí que se han superado de nuevo los 36 grados… y todo parece indicar que seguirá así durante las próximas seis jornadas. Desde el 1 de junio, Valladolid ha vivido doce jornadas por encima de esos 36 grados. El día más caluroso fue el 16 de julio, cuando se anotaron 38,4 grados, seguido por el 1 de julio (la primera ola de calor de este verano) con 38,1. Curiosamente, este año ha habido más días por encima de los 36 en junio (siete) que en julio (tres). El resto, ha sido en este agosto que acaba de empezar.