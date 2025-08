La ola de calor dejará los termómetros al filo de los 40 grados y traerá noches tropicales

Calor y, sorpresa, más calor. Mañana, tarde y alguna noche. Sin escapatoria. Es la situación que vivirá Valladolid durante esta semana, que arranca con la ... provincia en alerta amarilla por las altas temperaturas. Máximas de 37 y mínimas de 17 este lunes, para empezar, que irán aumentando conforme avance la semana. Los termómetros de la provincia no bajarán de los veinte el martes y alcanzarán los 39 durante el jueves y el sábado, que serán las jornadas con las temperaturas más tórridas de la semana. El motivo, la llegada de un episodio de ola de calor y la entrada de una masa de aire muy cálida y seca que afectará a la provincia, a la comunidad y, en general, a toda la península.

Con esto, la provincia volverá a sufrir temperaturas que no se alcanzaban desde el 16 de julio, cuando el mercurio ascendió hasta los 38,4 grados. Hasta ahora, la temperatura más alta del año, que se debería superar durante estos días. El martes, el termómetro oscilará entre los veinte y los 38 grados. El miércoles, las mínimas descenderán levemente hasta los 18 y se mantendrá la máxima. El jueves y el viernes, el mercurio no bajará de los veinte y alcanzará los 39 y los 38 respectivamente. El sábado, la mínima volverá a descender hasta los 18 mientras que la máxima repuntará de nuevo hasta los 39. Con estas previsiones que maneja la Agencia Estatal de Meteorología se confirma que Valladolid también espera vivir durante esta semana al menos dos noches tropicales. Serían las primeras del año para los registros oficiales de la Aemet, si bien la provincia ya sufrió temperaturas por encima de los veinte grados en la nocturnidad.

Ocurrió durante la anterior ola de calor, entre el 28 de junio y 2 de julio, cuando los vallisoletanos vivieron una noche con una temperatura mínima de 23 grados que se registró de madrugada. Sucedió que ese día una tormenta redujo la marca de los termómetros por debajo de los veinte grados, lo que hace que en los registros de la agencia esa sea la mínima de la jornada, pero esta semana todo indica que cambiará la película.

Las nueve provincias estarán en alerta este lunes y Zamora superará los cuarenta grados el sábado

Según la previsión de la Aemet habrá tres noches tropicales a lo largo de la semana. Del lunes al martes, del miércoles al jueves y también en la madrugada del viernes. La temperatura mínima será de veinte grados en todos los supuestos. Pero esto no significa que una vez caiga el sol el mercurio descienda drásticamente durante el resto de la semana. El lunes, por ejemplo, terminará con temperaturas de 29 grados en la capital. Las máximas de la jornada, concretadas en 37 grados, se vivirán entre las 17:00 y las 19:00 horas, cuando comenzarán a descender progresivamente hasta la mínima de veinte, que se registrará durante la madrugada del martes. Por el momento, hasta donde alcanza la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el calor no propiciará tormentas ni precipitaciones, al contrario de lo que sucedió en la última ola de calor con la que terminó junio y arrancó julio.

Las nueve provincias de Castilla y León permanecerán en alerta amarilla este lunes y al menos hasta el martes, a excepción de Burgos, que no entra en el estado de avisos de la Aemet el marte. En cualquier caso, la ola de calor dejará a lo largo del lunes temperaturas por encima de los 35 grados en todo el territorio. Los termómetros se quedarán ahí en Ávila, Segovia y Soria; alcanzarán los 36 en León, los 37 en Burgos, Palencia y Valladolid; mientras que habrá picos de 38 grados en Salamanca y Zamora. Esta última provincia es la que más sufrirá los efectos de la ola de calor durante el resto de días, donde el mercurio no bajará de los 39 grados e incluso alcanzará los 41 el sábado. Zamora es la única provincia de la comunidad donde está previsto que el termómetro supere los cuarenta grados. El calor no comenzará el lunes para todos y durante el fin de semana la Aemet ya mantiene avisos amarillos en Ávila, Salamanca, Zamora y León por altas temperaturas, al registrarse hasta 38 grados en el territorio.

Los primeros siete meses de 2025 marcan una temperatura de 14 grados y el año apunta a ser el más cálido de la historia

Con motivo de las altas temperaturas que se esperan en Castilla y León durante esta semana, la Junta declaró la alerta de riesgo de incendios forestales desde el lunes y hasta el viernes. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio alerta de que además de la continental sahariana también se vivirá un episodio de humedades relativas bajas y momentos puntuales de viento con relativa intensidad, lo que implica un aumento de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación de un posible incendio.

Recomendaciones

Con motivo de ello se prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, aunque sea en espacios habilitados para ello. También se restringe el uso de barbacoas situadas en espacios abiertos del monte o en la franja de 400 metros del terreno que los circunde, el uso de maquinaria que despida chispas –sopletes, soldadores o radiales–, también en la misma extensión. Por último también se suspenden las autorizaciones de uso del fuego y fuegos artificiales. La actividad se deberá suspender cuando la temperatura sea superior a treinta grados y la velocidad del viento supere los treinta kilómetros por hora.

Las temperaturas elevadas tienen varios efectos y uno de ellos también es la calidad del aire. En Valladolid se activó este domingo la situación preventiva de contaminación por ozono, con una previsión de que las concentraciones continúen siendo elevadas por las altas temperaturas. En este sentido, el Ayuntamiento incide en que es importante reducir lo máximo posible el uso de vehículos de combustión para el transporte privado, así como utilizar el transporte público, especialmente en las horas centrales del día. Todo, con el objetivo de no activar medidas más restrictivas.

Con los primeros siete meses de 2025 ya cerrados, los termómetros han dejado hasta ahora una media de 14 grados desde enero y hasta julio. El dato está 1,3 por encima de lo normal. Con esto ya se supera la temperatura media alcanzada en el mismo periodo en los tres años más cálidos desde que existen registros, que casualmente han sido los últimos. 2022, 2023 y 2024, en este orden. En estos casos la temperatura media fue de 13,9 en 2022, 13,8 en 2023 y 13,7 en 2024. Así pues, todo apunta a que 2025 podría superar los registros históricos y situarse como el año más cálido que se ha vivido nunca en Valladolid.