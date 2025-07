Valladolid despide el segundo junio más cálido de la historia en plena ola de calor

La primera ola de calor del verano alcanzó ayer su máximo esplendor dejando la jornada más tórrida del presente año y marcando, por ahora, el ... ecuador de este episodio de temperaturas extremas con el que se despidió por todo lo alto el segundo mes de junio, y por tan solo una décima, más cálido de la historia registrado en Valladolid.

El recién concluido mes no dejó récords absolutos en cuanto a temperaturas, pero sí fue muy cálido en su conjunto. Tanto es así que alcanzó una temperatura media de 23,4 grados, 3,6 por encima de lo habitual, y rozó el pico absoluto de 23,5 registrado en junio de 2017 -el más alto registrado desde que existen datos fiables-. El tercer junio más caluroso de la historia se vivió en 2003, con 22,8 grados. La media de las temperaturas máximas, con 31,3 grados (3,9 más de lo normal), también rozó el pico alcanzado entonces (31,5), y la media de las mínimas lo igualó, con 15,4 (3,2 más de lo habitual). Son, en los tres casos, registros propios e, incluso, más calurosos de lo normal, de un mes de julio. Pero se han registrado en junio.

Y como colofón a un mes tórrido llegó la primera ola de calor oficial del verano, que comenzó el pasado sábado y que, si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tan solo ha alcanzado su ecuador. Aún quedan tres calurosísimos días más por delante en los que el mercurio continuará oscilando entre los 19 y los 37 grados. Eso ocurrirá para dar la bienvenida a un mes de julio que también se espera que sea más caluroso de lo habitual.

El mercurio superó los 35 grados durante nueve días y los 37 en cinco de ellos

Las previsiones, eso sí, apuntan a que a partir del viernes y, sobre todo, durante el fin de semana llegará el ansiado alivio térmico. No es que vaya a hacer frío. Pero las temperaturas descenderán de manera notable para situarse en valores más propios de la época, con máximas ligeramente por encima, solo eso, de los 30 grados y mínimas en torno a los 15. Cabe recordar que los valores medios del mes de julio en Valladolid, conforme al periodo de referencia 1991-2020, se sitúan en los 30,9 grados de las máximas y los 14,4 de las mínimas.

Y los de junio, por situar lo ocurrido durante el mes pasado, oscilan entre los 27,4 grados de media de las máximas y los 12,2 de las mínimas. Las máximas alcanzaron los 31,3 y las mínimas los 15,4. Eso de media. Durante el último mes se superaron durante 18 días los 30 grados, en nueve de los cuales se alcanzaron más de 35 grados y en cinco de ellos se superaron los 37. La temperatura más alta del mes, con 37,8 grados, se alcanzó ayer mismo y el domingo anterior.

Aún sin noches tropicales

Y en cuanto a las mínimas, durante el mes de junio se superaron los 15 grados en quince jornadas y los 19 en cinco. No se registraron, eso sí, noche tropicales (cuando el mercurio no baja de los 20 grados). La mínima más alta se registró también el último día del mes, con 19,4 grados, un registro que también se alcanzó el día 22. Y es que también a mediados de mes, entre los días 17 y 22, se registró un episodio de altas temperaturas que no llegó a alcanzar la categoría de ola de calor. Para ser tal, en el caso de Valladolid, y por eso en estos últimos días sí puede hablarse de ola de calor, deben superarse durante tres días consecutivos (o más) los 36,2 grados, que es el valor de referencia en el caso de la capital. Y por ahora son ya tres los días consecutivos en los que se han superado, y con creces, esos 36,2 grados.

El presente episodio, fruto de «un amplio anticiclón y de la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África», arrancó el sábado, cuando el mercurio alcanzó los 37 grados para después superarlos hasta llegar a esos 37,8 del domingo y el lunes, con 19,1 y 19,4 de mínima, respectivamente, en esas dos últimas jornadas. La de ayer, con una temperatura media de 28,6 grados, fue la jornada más cálida de 2025.

La Aemet alerta de la posible formación de tormentas durante las tardes

Estos registros se repetirán sin descanso durante los tres próximos días, con algún posible pico de 20 grados nocturno entre hoy y mañana -sería la primera noche tropical alcanzada este año en la capital-, con la novedad de que por las tardes podrían producirse algunas tormentas llamadas a dejar, si se producen, las primeras lluvias de julio. Los cielos, en cualquier caso, se cubrirán a última hora de las próximas jornadas con algunas puntas notables de viento.

Las previsiones apuntan a que el viernes descenderán ligeramente las temperaturas, con una máximas de 34 y una mínima de 18 grados, y luego bajarán un poco más de cara al fin de semana. Siempre, eso sí, sin más precipitaciones a la vista que las que puedan dejar las posibles tormentas veraniegas de las tardes.

Más húmedo de lo habitual

Y las tormentas fueron también las protagonistas, en lo que al apartado hídrico se refiere, del pasado junio, sobre todo, a comienzos de mes, cuando se registró el aguacero que dejó prácticamente toda la lluvia esperada para el mes entero en apenas tres horas en aquel 3 de junio (martes para más señas) en el que se anegó Valladolid. Solo ese día se recogieron 26,4 litros por metro cuadrado (27 es lo habitual para todo el mes) entre las siete de la tarde y las diez de la noche.

Otras tormentas dispersas y algunas lloviznas elevaron el balance hídrico de junio hasta los 38,4 litros por metro cuadrado, 11,2 más de lo habitual (los citados 27 litros para el periodo de referencia 1991-2020). El días más húmedo, claro, fue el 3, con esos 26,4 litros, y el segundo más lluvioso, con 5,2 litros, fue el 25. En total, a lo largo de junio, se registraron once días de lluvia, en algunos casos con cantidades ínfimas.

Fue el noveno mes de junio más lluvioso del presente siglo, muy alejado, no obstante, de los más húmedos, encabezados por el mismo mes del año pasado, cuando se recogieron 86,2 litros, y seguidos por el junio de 2018 (85,4).

De manera que el pasado junio no dejará efemérides meteorológicas, más allá de igualar el registro de 2017 de la media de las temperaturas mínimas más alta (15,4 grados), aunque sí se recordará como el segundo más asfixiante de la historia con ese dato, aún provisional, a falta del registro oficial definitivo de la Aemet, de 23,4 grados de temperatura media. En el caso de España, en su conjunto, la propia agencia estatal ya comunicó ayer mismo, sin esperar a ese registro definitivo, que junio fue el más caluroso de la historia, con una temperatura media de tres grados por encima de lo normal.

Las previsiones estacionales de la Aemet apuntan, además, que los próximos dos meses serán más cálidos de lo normal sin una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones. Tanto julio como agosto, no obstante, son habitualmente los meses más secos del año y sus balances hídricos suele depender de la formación o no de tormentas como las anunciadas para los próximos tres días de ola de calor.