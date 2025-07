Saeta reconoce retrasos y cancelaciones de pedidos por la huelga y estudia ajustes de plantilla

Saeta Die Casting, la fundición de aluminio del polígono de San Cristóbal que tiene a sus trabajadores de producción en huelga indefinida, reconoce que «el ... impacto de los movimientos convocados ha derivado en retrasos y cancelaciones en las entregas a los clientes». Al hilo de esto, la compañía alerta de que a pesar de las conversaciones que está manteniendo «con la finalidad de atender a su demanda», ya puede «confirmar la intención de alguno de ellos de buscar otro proveedor siderúrgico para la fabricación de las piezas que requieren».

Junto a esto, desde la filial de Signify (la antigua Indal adquirida por Philips) advierten de que «en los últimos años la fábrica Saeta Die Casting en Valladolid viene experimentando una caída progresiva y sostenida en el tiempo de su actividad como consecuencia del marco económico». «Paralelamente, la salida de clientes y la falta de nuevos pedidos hacen que la demanda se vea considerablemente reducida», prosiguen, una coyuntura que les lleva a plantear ajustes de personal «para asegurar la viabilidad y la eficiencia de las instalaciones fabriles en el futuro».

El objetivo es acomodar la organización a los encargos, «como sucede en cualquier sector económico», precisan, y en este sentido «se ha transmitido a los representantes de los trabajadores la preocupación por el desajuste entre la plantilla y la demanda, así como posibles medidas para solucionarlo». En concreto, la Dirección ha comunicado a los integrantes del Comité de Empresa al completo que está barajando la posibilidad de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) parcial por causas productivas, según fuentes sindicales.

«No hay intención de cerrar las instalaciones siderúrgicas» Saeta Die Casting

«El compromiso de Saeta Die Casting es estudiar todas las opciones para minimizar el impacto en el capital humano», se limita a asegurar la firma, que descarta rotundamente que esté barajando clausurar la planta. De hecho, sentencia que «no hay intención de cerrar las instalaciones siderúrgicas» porque la planta vallisoletana «es una apuesta sólida y continuada por la industria en España y la región», al tiempo que matiza que «no ha externalizado la producción de piezas a otras siderurgias». No obstante, aclara que los moldes donde se inyecta el aluminio fundido «son propiedad de los clientes», que si lo consideran oportuno pueden retirarlos para manufacturar los componentes en otro lugar.

Retirada de los moldes

Saeta tiene 112 trabajadores de los que en torno a 75 se dedican directamente a la fabricación de piezas para luminarias, mientras que los alrededor de 40 restantes están adscritos al área de oficinas. Estos últimos no secundan la huelga para exigir el plus de penosidad y están representados por el llamado Comité de Estructura, que está formado por tres miembros de UGT que constatan que ante los últimos acontecimientos «la sensación general de la plantilla es de máxima preocupación», y aseguran que «son los clientes los que están decidiendo, ante la falta de suministro, llevarse los moldes a otros fundidores».

«La empresa está intentando permanentemente mantener a los clientes y que no se lleven los moldes fuera, puesto que las consecuencias van a ser dramáticas para muchos trabajadores», auguran José Luis Pérez, Pablo Sevillano y Juan Carlos Ferreras, los integrantes del órgano mencionado, quienes dejan claro que la posición que han mantenido respecto al conflicto laboral «ha pretendido desde el principio salvaguardar los puestos de trabajo de todos los trabajadores».

«Han preferido intimidarnos»

La representación de los empleados se completa con los seis delegados del Comité de Fabricación, de los que cuatro pertenecen a la Confederación General del Trabajo, uno a CC OO y otro a UGT. Lo preside Diego Gómez Caballero, de CGT, quien se muestra muy duro con la actitud de la compañía. «En vez de coger la vía de la negociación han preferido intimidarnos con el ERE», lamenta, al tiempo que remarca que ha sido «en una reunión totalmente informativa donde no nos han presentado ni papeles ni justificaciones de que la empresa no produzca». «Se les preguntó por parte nuestra si el ERE estaba relacionado con la huelga y no lo admitieron» continúa, y critica que la parte patronal les trasladó que «sobrábamos la mitad de la plantilla, eso nos dijo».

El presidente del Comité denuncia que «están poniendo a gente del área técnica a producir para cubrir los puestos de los huelguistas y les hemos notificado que eso puede ser 'esquirolaje'», y lo atribuye a la necesidad de «hacer piezas para mantener la otra fábrica» con actividad, en referencia a Signify. Esto lleva, según explica, a que «están dejando la producción de los otros clientes al margen, y si la dejan al margen normal que se vayan», ha afeado. Para terminar de enrarecer el ambiente este lunes «hubo un incidente donde tuvo que acudir la Policía Municipal, porque un compañero quiso entrar a hacer seguimiento de la huelga, a ver qué puestos se estaban cubriendo, y le retuvieron diez minutos fuera me imagino que para parar alguna línea». Dado que posteriormente sí pudo acceder, optaron por no presentar denuncia y limitarse a pedir que los agentes levantaran acta, de acuerdo con el relato de Diego Gómez Caballero, que añade que «el gerente de la empresa está cerrando hasta las puertas de emergencia con llave para que no entremos».

Ante esta situación y después de más de un mes de movilizaciones –comenzaron el pasado 31 de mayo con paros parciales– para intentar que se les reconozca el derecho a cobrar el complemento de penosidad, los huelguistas han convocado una manifestación similar a la de que finales de junio. Tendrá lugar este jueves 17 entre la sede de Saeta del número 25 de la calle Aluminio y la de su matriz Signify, en el polígono de Argales. Será a partir de las 13:30 horas y discurrirá por la avenida de Zamora hasta llegar a la esquina de Arca Real con Bronce.

Por este motivo la Policía Local recomienda no circular por la zona afectada hasta las 15:00 horas, aproximadamente, y alerta de que además de las vías del recorrido que se cortarán a la circulación al paso de los participantes, «es previsible que se produzca una mayor intensidad de tráfico y retenciones puntuales» en las calles adyacentes.