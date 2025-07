De Valladolid a Paraguay por amor: «La carga fiscal es mínima, doce años y ya tenemos casa propia»

Adrián Rodríguez Miércoles, 16 de julio 2025, 06:36 Comenta Compartir

Doce años son los que Roberto San José, natural de Traspinedo (Valladolid) lleva viviendo en Paraguay, más concretamente en Sargento José Félix López, una ciudad ... del departamento de Concepción. El amor y la falta de oportunidades de trabajo en Valladolid «empalmando un contrato temporal tras otro» pusieron sobre la mesa la opción de trasladarse a Paraguay. «Conocí a una hermosa paraguaya con la que me casé después de un tiempo. Mis contratos eran temporales, de pocos meses, te echaban y te volvían a llamar al tiempo y eso no nos daba nada de seguridad, de poder pensar en un futuro. Hablando un día ella me comento que sus padres tenían unas tierras y ganado y que no podían cuidar ya de todo y le dije que como no me renovaran el contrato -en esa época estaba en Renault- que con la liquidación de 6 meses y poco más que juntáramos nos mudábamos a Paraguay a probar suerte, y así fue», confiesa Roberto San José.

«Empezamos con un pequeño local de comidas y con el tiempo surgió lo de reparar teléfonos móviles y hasta ahora, compaginando mi trabajo en el campo con nuestro otro negocio», afirma Roberto San José. Nacido en 1976 en Traspinedo, el ahora paraguayo vivió 8 años de su vida en Inglaterra. «Cuando fui a Inglaterra fue por la aventura, uno es joven y quiere explorar el mundo, así que como no me gustaba mucho la situación laboral en el año 200 pues fue una forma de salir un poco de todo eso. Después de un tiempo la vida me llevo de regreso a Valladolid donde trabaje entre otras cosas en Quesos Entrepinares y en Renault», puntualiza. Como todo, un gran cambio, en este caso de residencia y prácticamente de vida, lleva consigo algunos aspectos positivos y otros no tanto. Entre los que han beneficiado al vallisoletano que repara teléfonos móviles en Paraguay se encuentra la carga fiscal mínima. «En mi caso lo mejor es que en pocos años ya tenemos casa propia y con nuestro trabajo salimos adelante y podemos ahorrar bastante para invertir en lo que nos gusta o hace falta», apunta San José, quien añade respecto a su granja: «El campo y la vida de granja es algo que aquí me puedo permitir. En España desgraciadamente es muy caro y cada vez hay más trabas al sector así que aquí estoy de lujo en ese sentido». Su datos: Edad: 47 años

Lugar de nacimiento: Traspinedo (Valladolid)

Estudios: Primeria en el CP San Martín de Traspinedo y Secundaria en IES Río Duero de Tudela de Duero.

Fecha de partida: 2012

Lugar actual de residencia: Sargento José Félix López, una ciudad del departamento de Concepción en Paraguay.

Profesión: Reparador de teléfonos móviles y encargado de granja y campo. La primera sensación del vallisoletano, que además de vivir ocho años en Inglaterra también había probado suerte durante un año en República Dominicana como buceador y pescador con rifle acuático, nada más pisar Paraguay fue que «hacía muchísimo calor y que faltaba mucho por hacer en este país, hay muchas oportunidades si se saben aprovechar». Aunque Paraguay y España comparten el mismo idioma lo cierto es que «en Paraguay también se habla guaraní, es un país bilingüe y la forma de hablar de la gran mayoría de las personas sobre todo en las áreas más rurales es el guaraní o el jopará, esto es una mezcla de español y guaraní que es lo que más se habla a nivel nacional», confiesa Roberto San José. Su día a día, compaginando el negocio de reparación de teléfonos móviles y el campo con animales comienza temprano. «Me levanto para irme al campo, alimentar a los animales, cerdos, gallinas, soltar las vacas a pastar, a las ovejas y los caballos. Mientras mi mujer atiende el negocio de casa y si surge algún trabajo para hacer me voy a hacerlo. Están a 5 minutos lo uno de lo otro así que puedo con todo y sin estresarme. Si hay trabajo en la casa me quedo en la casa y si no me dedico al campo en las tareas que tenga que hacer por allá, eso sí, a mi ritmo pues lo importante es disfrutar de tu trabajo y no ser esclavo de el. Mi hobby es dedicarme a lo que me gusta que es el campo, montar a caballo, perderme en el monte y también pasar tiempo con mi pareja haciendo cosas juntos, disfrutando de nuestra compañía», precisa. Ampliar Roberto San José junto a su mujer paraguaya en el negocio de reparación de teléfonos móviles. El Norte «La zona en la que vivo tiene muchísima naturaleza y hay muchas cosas. Si eres alguien a quien le gusta el campo y lo rural este es tu sitio. También tienes lugares imprescindibles para visitar como pueden ser las cataratas del Iguazú, aunque están en Brasil están a un paso de Ciudad del este y muchos entornos naturales», afirma San José, quien confiesa que lo que más hecha de menos de su lugar natal son «unos pinchos de lechazo churro de Traspinedo o unos embutidos de la zona con un buen vino de la tierra». La distancia de miles de kilómetros dificulta la tarea de visitar Valladolid siempre que quiere. «La última vez que estuve en Valladolid fue hace ya tres años, en 2022 y para este 2026 planeamos viajar de nuevo a visitar tierras castellanas que, aunque uno este a miles de kilómetros y este fuera de ella por muchos años, es algo que se siente siempre. Valladolid, y sobre todo mi pueblo, Traspinedo, es algo que llevo conmigo muy dentro y ni el tiempo ni la distancia serán capaces de borrar mis raíces».

