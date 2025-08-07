Un punto de Castilla y León registra la temperatura más baja del país en plena ola de calor Ha alcanzado los 7,5 grados de mínima a las 06:50 horas de este jueves

En plena ola de calor y con toda la Comunidad con avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas, que podrían llegar hasta los 39 grados, el Puerto del Pico (Ávila) registró hoy, a las 06.50 horas, la temperatura más baja de España, con 7,5 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por la Agencia Ical.

Para hoy se prevé un día poco nuboso, aunque con nubosidad de evolución por la tarde en montañas del sur, y sin descartar algunos chubascos aislados, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el noreste. Los vientos serán variables, pero flojos, con predominio en la segunda mitad del día los suroestes con algún intervalo de moderados.

Además, el conjunto de la Comunidad se encuentran en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrían oscilar entre los 36 y 38 grados, donde destaca la meseta de Valladolid y Zamora, en aviso naranja, cuyos valores podrían llegar hasta los 39 grados como temperatura máxima.