El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Aparato de aire acondicionado, en un bloque de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La nueva pobreza energética: el porcentaje de casas con aire acondicionado se triplica en los hogares con más renta

El 8,5% de las viviendas vallisoletanas donde entran menos de mil euros al mes cuentan con este sistema de refrigeración, que llega al 26,25% en las familias con más de 3.000 euros mensuales

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:30

Hay un síntoma de la pobreza energética que parecía hasta ahora oculto, pero que cada vez se hace más evidente en Valladolid. Tiene, además, un ... nombre claro: aire acondicionado. Los problemas para mantener el hogar a una temperatura adecuada tradicionalmente se han asociado por estas tierras con los meses de invierno y la calefacción. Sin embargo, unos veranos cada vez más largos y sofocantes parecen abocar a la adopción de medidas extraordinarias para mantener también el confort cuando el calor aprieta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  2. 2

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  3. 3

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  4. 4

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  5. 5 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  8. 8

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo
  9. 9 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  10. 10

    La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La nueva pobreza energética: el porcentaje de casas con aire acondicionado se triplica en los hogares con más renta

La nueva pobreza energética: el porcentaje de casas con aire acondicionado se triplica en los hogares con más renta