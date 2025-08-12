El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de reconstrucción
Vecinos de Valladolid se resguardan del calor. Aida Barrio

Lecturas a la sombra, abanicos y fuentes para combatir el calor en Valladolid: «Estamos hartos»

Los vecinos salen a la calle buscando temperaturas «mejores» que en casa, que se han convertido en «verdaderos hornos» tras varios días del mercurio rozando los 40 grados

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Martes, 12 de agosto 2025, 14:14

Fue el pasado domingo, 10 de agosto, cuando Valladolid registraba 29,8 grados a las 0:00 horas. Una temperatura extraordinaria, no en lo fantástico ... si no en lo inusual, que interrumpía los ritmos circadianos de muchos vallisoletanos. Cuesta conciliar el sueño por la noche y soportar el calor por el día. La ola de altas temperaturas que sacude Valladolid durante estos días comienza a hacerse cuesta arriba y todavía quedan días en los que el termómetro rozará los 40 grados en la capital -Aemet prevé un receso el miércoles que durará hasta el viernes, momento en el que media provincia estará de fiestas con el mercurio apretando de nuevo-. Aliados como el abanico, los sombreros y gorras, el aire acondicionado y ventilador y la botella de agua se convierten en un imprescindibles entre quienes buscan combatir el calor «como buenamente se pueda». Las plazas, parques y jardines en los que los árboles o edificios ofrecen un resquicio de sombra se llenan de vallisoletanos «hartos del calor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  5. 5 «Después de evacuarnos empecé a ver en los medios que mi casa se estaba quemando»
  6. 6 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  7. 7

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  8. 8

    Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal
  9. 9

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  10. 10

    La familia del desaparecido en Camporredondo pide la «máxima» colaboración ciudadana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lecturas a la sombra, abanicos y fuentes para combatir el calor en Valladolid: «Estamos hartos»

Lecturas a la sombra, abanicos y fuentes para combatir el calor en Valladolid: «Estamos hartos»