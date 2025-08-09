El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Escapa combate la ola de calor al lado del ventilador.

Juan Escapa combate la ola de calor al lado del ventilador. Aída Barrio

Valladolid

La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»

Sin apenas árboles, sin aislamiento en las viviendas y sin aires acondicionados, los vecinos del 29 de Octubre afrontan una semana que alcanzará los 39 grados

Lucía San José

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:31

El reloj marca las dos del mediodía. En otras zonas de Valladolid, la gente se refugia en casa, baja las persianas, enciende el aire acondicionado ... y espera que el bochorno pase. Pero aquí, en la calle Villabáñez, el calor no da tregua. Ni dentro, ni fuera. Ni de día, ni de noche. A 35 grados, el barrio 29 de Octubre se convierte en un hervidero de frustración, lo que provoca «pegarnos de calor», lamenta un vecino desde su casa junto con su mujer y sus tres hijos en un bajo que carece de aislamiento en las paredes y con el único alivio de un ventilador.

