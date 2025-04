Los vecinos del 29 de Octubre se manifestarán el 5 de mayo «para evitar ser el Bronx»

Han esperado dos años de mandato del equipo del alcalde, Jesús Julio Carnero, «tiempo razonable para ver si hacían algo». Pero no tienen visos de ... que se vaya a mover ficha. Así que los vecinos del 29 de Octubre saldrán a la calle el próximo 5 de mayo para manifestarse por la vertiente que ha tomado la barriada en los últimos años. Quieren que sus calles no se conviertan en un gueto. «No queremos que esto sea el Bronx de Valladolid», apunta la presidente de la asociación de la barriada, ubicada en el corazón de Pajarillos, Sagrario Gil Olmedo.

Es la persona que ha tramitado todo el papeleo para que el primer lunes de mayo, a las 20:30 horas, en la esquina de Villabáñez con Cigüeña, la concentración sea masiva. «Esto no es solo una cosa de los que vivimos aquí, es de toda la ciudad», agrega antes de enumerar un listado de deficiencias que sufren en primera persona.

Todas ellas conocidas, pero «ignoradas» desde las instituciones, lo que ha elevado más ese hastío. Es la presidenta la que pone el foco en esa inexistente pero prometida segunda fase de rehabilitación de los edificios del 29 de Octubre. «Las obras llevan paradas tres años y acumulamos cinco o seis años de retraso. Los vecinos estamos hartos. No podemos vivir como estamos actualmente. Queremos que no nos engañen y que avancen con las obras como nos ha prometido esta corporación», se lamenta Gil Olmedo, acompañada en sus declaraciones por varios residentes que aún no han optado por abandonar sus viviendas y alejarse de la conflictividad. «Era un barrio precioso y lo único que han hecho ha sido enmierdarlo más. La mitad de la gente se ha tenido que ir», continúa la presidenta.

Tráfico de drogas

Un pretendido lavado de imagen que contrasta con los desperfectos que muestra la primera fase de rehabilitación, con fachadas dañadas y cableado que se encuentra a la altura de las personas que pasean por la zona. Pero además de todo eso, siguen las eternas reivindicaciones de parte de los moradores de la barriada. «El tráfico de drogas continúa. No lo erradican porque creo que no interesa erradicarlo. Ya nos cansamos de denunciarlo, pero no vemos que hagan algo concreto. Es cierto que vemos actuar a la Policía Nacional, pero echamos de menos a la Municipal», prosigue Gil Olmedo.

Ampliar José C. Castillo

Desde la asociación de vecinos lamenta la deriva de sus calles y no se amilanan a afirmar que en el 29 de Octubre «no se vive, se malvive». «Ahora llegará el buen tiempo y no podremos conciliar el sueño como nos ha pasado otros años. Ante las acciones, no hay reacciones y estamos bajo la tiranía de otras personas», concluye Sagrario Gil Olmedo a la par que espera que la manifestación de dentro de diez días sea multitudinaria para que llegue a todos los rincones de la ciudad.