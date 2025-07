La transformación del 29 de Octubre se reactiva cuatro años después: «Ya tocaba, era una vergüenza»

«Esto ha sido y es vergonzozo. Ya era hora de que se hiciera algo», suspira Aurora Rico, residente del entorno del 29 de Octubre. ... Vecina de la zona, no vive como tal en una de las viviendas de la barriada, pero sí pasa por allí de forma habitual. «Cómo esta todo y estos portales es vergonzozo», reitera mientras señala a uno de los bloques de la calle de Villabáñez, justo el que está antes de entrar en el túnel de Casasola. En concreto, los números ocho y diez de la vía, fáciles de reconocer por su fachada. De color blanco, hay varios cables que cuelgan sobre el portal, que pasan como lianas desde un bloque a otro. Contadores sin sujetar o trozos sueltos que se han desprendido son otros de los elementos que decoran las fachadas desde hace años, desde que se paralizó la rehabilitación de la zona.

Esa situación ha sido inamovible hasta hace unas semanas, cuando los operarios volvieron a trabajar sobre el terreno. «Fue pocos días después de la manifestación que hicimos en mayo. Si salimos un lunes, esa semana ya había movimiento», comenta Sagrario Gil, presidenta de la Asociación Vecinal del barrio 29 de Octubre. Los operarios han comenzado a trabajar precisamente en esos bloques de Villabáñez, que han estado sin tocar desde 2021. Esta semana, el Ayuntamiento además ha dado luz verde en Junta de Gobierno al inicio de la licitación para continuar con la rehabiltiación del barrio.

En estas actuaciones se incluyen diez bloques -que se unen a los cuatro sobre los que ya se actuó y que habían estado paralizados- que suman sesenta viviendas entre las calles Villabáñez, Faisán y Pavo Real. Aquí se renovarán sus fachadas exteriores, se mejorarán las cubiertas y se sustituirán las carpinterías para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y condiciones de habitabilidad de los edificios. «Ahora se vuelve a trabajar, parece que empieza a andar. Aunque sea para unificar el aspecto con el resto de viviendas de la zona, cuando pasas por aquí te da vergüenza verlo», comenta Dámaso Monje, otro vecino. En el fondo todos los residentes de la zona celebran la mejora, pero también se muestran cautos. «Después hay que ver cuánto dura y si se respeta».

Los vecinos también piden poner el foco en el entorno y pensar en colocar árboles

«Son obras que consideramos imprescindibles para la regeneración social, para la convivencia de los vecinos y para que se pueda recordar el barrio que fue», incide el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. Además de la actuación sobre las propias viviendas, también se urbanizará la calle Pavo Real, uno de los ejes principales del barrio, donde se concentra buena parte de la intervención. «Era una de las más prioritarias a la hora de intervenir». Aquí se procederá a peatonalizar el tramo entre Villabáñez y Faisán, mientras que el resto va a quedar como estaba. «De momento, sí», ha matizado el concejal. Las viviendas que se renovarán en esta nueva fase serán sesenta y distribuidas en diez bloques, a las que se suman los 24 hogares de la primera, que cuenta con seis edificios. En total, el barrio suma 570 viviendas que se deberían renovar con el paso del tiempo.

Inversión de tres millones

¿Y qué dicen el resto de vecinos? «Estamos conformes, pero también necesitamos que los servicios sociales funcionen, no adelantas nada con hacer unas obras cuando no funcionan las comunidades. También hay que hablar de que los materiales que se han puesto son indecentes, se pega un balonazo y se rompe. Y hay que contar las basuras, no se pueden dejar colchones tirados, jugar una partida de cartas y dejar las sillas en la plaza. Hace falta un poco de respeto por parte de todos», asevera Yolanda Matía, presidenta de la Asociación Vecinal la Unión de Pajarillos, quien también critica que el colegio Santiago López -que preside la plaza en la calle Zorzal- esté cerrado. «No hay derecho que un centro que costó una millonada no esté abierto en verano», apunta.

Del respeto por parte de los vecinos también habla el concejal. «Los propietarios tienen que poner de su parte. Estamos haciendo un esfuerzo enorme desde diferentes instituciones -Ayuntamiento, Junta y Ministerio- para regenerar este barrio. Esos esfuerzos hay que compensarlos con actitudes, yo pido que todos los vecinos que demanden esto creen esas comunidades, porque sería imposible sin su proactividad», afirma. Los residentes de la zona también piden más actuaciones en su barrio, que no se centren solo en la rehabilitación de los edificios y que también tengan en cuenta el entorno. «Son calles donde solo hay cemento, se podría pensar en colocar árboles que den sombra. Algo necesario como se está viendo con estos días de tanto calor», apunta Yury Pérez.

Sobre los cables que cuelgan de las fachadas de la calle Villabáñez, el concejal ha asegurado que el la urbanización se pensó de tal manera para que se pudiera soterrar y canalizar. «Esto se va a hacer porque es una de las imágenes que afean la rehabilitación». Zarandona también ha concretado que, teniendo en cuenta los plazos, las obras en la calle Pavo Real podrán estar en marcha de cara a después de verano. «Después de fiestas las podremos tener ya empezadas».

La inversión global prevista asciende a 2.976.984 euros, de los cuales el Ayuntamiento aportará 1.453.384 euros con cargo a su presupuesto municipal. El resto será financiado con fondos europeos del programa Next GenerationEU, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. La previsión es que la licitación se publique en la plataforma de contratación del sector público a lo largo de esta semana. Desde entonces, las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 26 días para presentar sus ofertas.