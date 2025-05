El 29 de Octubre pide mejoras al grito de «somos un barrio obrero, no un estercolero»

«Que se cumpla lo prometido. ¡Ya!». Eso es lo que se podía leer en la pancarta que encabezó la manifestación que recorrió este lunes ... el corazón del 29 de octubre para reclamar mejoras en el barrio. ¿Y qué es eso que se ha prometido y que estos vecinos quieren que se cumpla ya? La presidenta de la asociación de la barriada, ubicada en el corazón de Pajarillos, Sagrario Gil Olmedo, responde así: «La rehabilitación de las viviendas está a medias. Se ha quedado a medio hacer el edificio que está encima del túnel y llevamos tres años con ello parado, con los cables por fuera. El día 29 de octubre del año pasado vino Carnero y nos dijo textualmente que no nos preocupáramos, que él iba a hacer todo lo posible para que esto tirara para adelante, pero pasa el tiempo y no sabemos nada de este tema», explicó Sagrario instantes antes de que saliera la manifestación desde la esquina de la calle Cigüeña con la carretera de Villabáñez.

La protesta fue breve, de una media hora más o menos, y en ese tiempo se pudo comprobar que la problemática del barrio va más allá de la rehabilitación de los edificios de la barriada. «Somos un barrio obrero, no un estercolero», clamaron los presentes en un grito que hace referencia a la falta de limpieza del barrio, en la que también se centró el discurso previo de la presidenta de la asociación vecinal.

«No somos gente de tercera. Somos ciudadanos iguales que los del centro, que pagan sus impuestos igual que los demás», explicó Sagrario Gil para pronosticar acto seguido qué puede suceder si no se actúa en el barrio desde la vertiente social y de seguridad. «Somos un barrio que se va a quedar marginal total si no se hace algo pronto. No queremos ser el Bronx y nos estamos convirtiendo en ello», recalcó.

Entre los presentes en la protesta también se encontraba Yolanda Matía, presidenta de la Asociación Vecinal la Unión de Pajarillos, que calificó de «indecente» el estado de las viviendas sin rehabilitar. «La rehabilitación comenzó en 2018 y se paralizó en octubre de 2021», recordó Yolanda para explicar más tarde que la seguridad es uno de los aspectos, a su juicio, fundamentales para mejorar el barrio.

«Llevamos mucho tiempo pidiendo que la Policía Municipal patrulle a pie, no en coche. Nos gustaría que vengan andando», incidió la representante vecinal, que puso el foco también en la falta de limpieza. «Vemos que hay basura fuera del contenedor, llamamos y tardan una semana en venir a recogerlo. Lo que pasa es que hay vecinos que si ven suciedad en un punto, lo que hacen es echar más», concluyó.

Cerca de 25 agentes de la Policía Nacional y Municipal velaron por la seguridad de la protesta, que transcurrió sin incidentes. No obstante, durante el itinerario, ya de vuelta por la calle Cigüeña, agentes de la Policía Nacional se percataron de la presencia, ajeno a la manifestación, de un hombre, presuntamente, conocido por su relación con el tráfico de drogas en la zona, al que cachearon sin, al parecer, hallar nada durante la inspección.