Varias personas caminan por la plaza de Zorrilla durante esta ola de calor. Aida Barrio

Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales

La capital vivió el domingo una de las diez jornadas más calurosas del siglo, con 39,5 grados, y la previsión de la Aemet augura dos jornadas de respiro antes de un nuevo subidón de temperaturas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:15

Salir estos días a la calle en Valladolid es como asomarse al horno para sacar la pizza: no hay quien te quite el bofetón de calor ... . Y a cualquier hora, además. Este domingo, por ejemplo, los termómetros marcaban casi 30 grados a medianoche. En concreto, 29,8 a las 0:00 horas, para ser exactos y no exagerar. Eso, en la jornada más calurosa de lo que llevamos de ola de calor (y de verano). Va una semana justa… y lo que queda. La Aemet ha puesto para este miércoles el punto y seguido a este episodio extraordinario de bochorno. Pero ojito, porque el respiro será de apenas un par de jornadas. A partir del viernes, con media provincia en fiestas, el mercurio apretará de nuevo.

