Un hombre camina por delante de una farmacia durante una jornada de esta ola de calor. Rodrigo Jiménez

La ola de calor deja ya 19 muertes por las altas temperaturas en Valladolid

En este 2025, las peores jornadas fueron el 11 y 12 de agosto, con tres fallecidos cada día en la capital

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 07:13

El largo e intenso episodio de calor que ha padecido Valladolid durante los últimos quince días deja un trágico balance. Diecinueve personas han fallecido ya ... en la provincia por causas atribuibles a las altas temperaturas, según refleja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), un mecanismo de vigilancia sobre todas las causas de muerte que pilota el Instituto de Salud Carlos III y que presta una especial atención a las defunciones provocadas por las temperaturas.

