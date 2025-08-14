El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los peñistas de Tudela de Duero, después del chupinazo del año pasado y antes de comenzar el desfile. Alberto Mingueza

San Roque sin sudadera: los pueblos de Valladolid se preparan para las fiestas más calurosas de este siglo

La previsión de la Aemet avisa de temperaturas de hasta 40 grados y de varias noches tropicales

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:19

El agua del chúndara será este año mejor recibida que nunca en Peñafiel. Los corredores sudarán de lo lindo en los encierros de Tudela. Habrá ... que andarse con cuidado ante el plástico recalentado de los hinchables infantiles. Los peñistas buscarán sombra y bebida fresquita para el vermú en Viana, Quintanilla de Onésimo o Rueda. Y por las noches no habrá que ponerse sudadera. Los pueblos que durante los próximos días festejarán a la Asunción y San Roque se preparan para vivir las fiestas más calurosas de su historia. Al menos, desde que existen registros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  3. 3

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  4. 4

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín
  5. 5 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  6. 6 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  7. 7

    El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»
  8. 8 Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos
  9. 9

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  10. 10 La Plataforma por el Soterramiento carga contra el «atentado» de las obras sobre el Esgueva en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla San Roque sin sudadera: los pueblos de Valladolid se preparan para las fiestas más calurosas de este siglo

San Roque sin sudadera: los pueblos de Valladolid se preparan para las fiestas más calurosas de este siglo