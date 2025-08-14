San Roque sin sudadera: los pueblos de Valladolid se preparan para las fiestas más calurosas de este siglo

El agua del chúndara será este año mejor recibida que nunca en Peñafiel. Los corredores sudarán de lo lindo en los encierros de Tudela. Habrá ... que andarse con cuidado ante el plástico recalentado de los hinchables infantiles. Los peñistas buscarán sombra y bebida fresquita para el vermú en Viana, Quintanilla de Onésimo o Rueda. Y por las noches no habrá que ponerse sudadera. Los pueblos que durante los próximos días festejarán a la Asunción y San Roque se preparan para vivir las fiestas más calurosas de su historia. Al menos, desde que existen registros.

La ola de calor que desde el pasado domingo día 3 achicharra Valladolid prolongará su presencia en la provincia hasta el día 18, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que avisa de una nueva escalada de las temperaturas después del respiro de este miércoles. Los chupinazos (sin cohetes, por la alerta de incendios) del día 14 se dispararán con máximas de 37 grados en Tudela o de 35 en Peñafiel. El día 15, llegarán a los 39 en Geria, Pollos o Aldeamayor. Y para el sábado día 16 se rozarán los 40 en Viana de Cega o Fuente el Sol.

Estos valores se situarán varios grados por encima de lo habitual para estas fechas. Así al menos se desprende de los registros históricos de la Aemet. La previsión para Valladolid entre los días 14 y 18 de agosto dice que las máximas estarán, de media en estas cinco jornadas, en 38,2 grados. De cumplirse esta predicción, los termómetros se situarían casi dos grados y medio por encima de las fiestas más calurosas de este siglo, que se vivieron en 2009, con 35,78 grados. Después vendrían las de 2005, con 33,96, y a continuación 2003 (con 33,86). En el año 2022, cuando España vivió en julio la ola de calor más larga que se recuerda, el bochorno aflojó precisamente durante esta semana festiva y la media de las máximas se quedó en 27,44 grados (once menos de lo que se anuncia para los próximos días).

Eso, con respecto a las máximas. Pero es que lo mismo ocurrirá con las mínimas. La Aemet avisa de que vienen por delante varias noches tropicales, donde las temperaturas no bajarán de los 20 grados. Este jueves 14, la mañana sí que comenzará con 19 grados, pero entre el viernes y el lunes las mínimas (que se suelen registrar a primera hora de la mañana) se situarán entre los 20 y los 21 grados. De este modo, Valladolid sumará varias noches tropicales más a un agosto que ha vivido cinco jornadas consecutivas que se pueden calificar como tal. Este miércoles, a las 8:10 horas, los termómetros marcaron 22,7 grados en la capital. Así, el 13 de agosto de 2025 se ha colocado como la quinta noche más sofocante de lo que llevamos de siglo. El récord se alcanzó el 10 de agosto de 2022, cuando los termómetros no bajaron de 23,5 grados. El 12 de agosto de 2023 fueron 23,4 grados y el 22 de agosto de 2023, 23,3. La cuarta posición es para el 16 de julio de 2022 (con 22,8) y luego ya viene lo de este miércoles (22,7).

Lo que viene para los próximos no será tan extremo, pero atención porque la media de las mínimas estará en 20,4 grados durante estas jornadas con gran parte de la provincia en fiestas. De confirmarse las previsiones, serían dos grados más que los 18,44 anotados de media en las mínimas de 2009. La mera comparación con el año pasado es abrumadora. En 2024, los termómetros cayeron hasta los 14,82 grados. En este 2025, las mínimas estarán, de media, seis grados por encima. Y esto, en las horas más frías del día. Porque las noches se prevén calentitas, con temperaturas a medianoche de entre 28 y 30 grados. No hará falta chaquetilla en las verbenas. No habrá que irse con sudadera a la discomovida. Hará calor, mucho calor, en estos días de fiesta.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología augura que, de seguir esta tendencia, entre los datos observados y previstos, estaríamos ante el periodo más cálido que se ha vivido hasta ahora en el país. «No hay precedentes» para algo así entre el 1 y el 20 de agosto. «Tan solo se le acerca el mismo periodo de agosto de 2003», aseguran desde la Aemet, donde recuerdan que los días 11 y 12 de agosto se batieron nuevos récords de días cálidos. No hay registros «de una temperatura media tan alta para el conjunto de España en estas fechas concretas desde, al menos, 1950». Y esta marca podría de nuevo batirse este fin de semana: «Los días 16 y 17 también podrían ser récord para sus respectivas fechas». La ola de calor se prolongará, en principio, hasta el lunes 18. A partir del martes, es posible que las máximas caigan entre cuatro y cinco grados en Valladolid, lo que sin duda será recibido con alivio. Tan solo este miércoles se ha vivido «un descenso término transitorio», con la formación de tormentas. Pero vienen por delante varias jornadas de bochorno. El viernes 15 de agosto, incluso, con alerta naranja por altas temperaturas.

Habrá, eso sí, ligeras diferencias de grados en los pueblos de la provincia que estarán en fiestas. Las máximas de este 14 de agosto oscilarán entre los 35 de Peñafiel y los 38 de Aldeamayor. Para el día 15, de los 36 de Peñafiel a los 39 de Cuenca de Campos. Y para San Roque, de los 37 de Peñafiel (será el pueblo donde menos apriete el calor) a los 40 de Pollos o El Campillo.

En la siguiente tabla puedes consultar la predicción, día por día, en los diferentes municipios en fiestas.

Y algo parecido con las mínimas. Peñafiel amanece el día 14 con 16 grados, pero para el día 15 el mercurio no estará por debajo de 23 grados en Muriel o Puras. Esta es la previsión de mínimas en los pueblos con festejos.

Y por si fueran necesarios, ahí van varios ejemplos de lo que se avecina. Tudela de Duero vivirá este jueves el pregón a las 11:45, con el posterior desfile de peñas y la multitudinaria fiesta de dj's que en la calle Antonio Machado organiza la peña KRG. A esas horas, habrá alerta amarilla y temperaturas de entre 31 y 35 grados. Por la noche, a la una de la madrugada, Tudela vivirá su primer encierro, con 26 grados. En Viana de Cega, el encierro en la medianoche del 14 al 15 se correrá con 28 grados. La capea de Peñafiel del día 14 (desde las 18:30 horas) se celebrará con 34 grados.