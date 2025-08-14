El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chúndara en Peñafiel durante las fiestas patronales de 2024. Alberto Mingueza

Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque

500 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en una treintena de pueblos en fiestas

Viana de Cega contará además con un refuerzo extra policial en la estación de tren y Tudela de Duero sumará cuatro agentes en la zona de peñas durante la noche

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:18

Con una treintena de pueblos en plena celebración son muchos los visitantes que recibirán estas localidades que ofrecen esta semana un amplio abanico de propuestas ... para disfrutar en el medio rural de Valladolid. El reclamo para asistir puede ser tan variopinto como numeroso, como es el caso de las orquestas, los pasacalles, las charangas, los encierros, las comidas de hermandad o las capeas y diversas actividades que llenan de ambiente las calles donde se viven esta semana las fiestas de la Asunción y San Roque.

