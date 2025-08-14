500 agentes de la Guardia Civil velarán por la seguridad en una treintena de pueblos en fiestas

Con una treintena de pueblos en plena celebración son muchos los visitantes que recibirán estas localidades que ofrecen esta semana un amplio abanico de propuestas ... para disfrutar en el medio rural de Valladolid. El reclamo para asistir puede ser tan variopinto como numeroso, como es el caso de las orquestas, los pasacalles, las charangas, los encierros, las comidas de hermandad o las capeas y diversas actividades que llenan de ambiente las calles donde se viven esta semana las fiestas de la Asunción y San Roque.

Para evitar que se produzcan incidentes y velar por la seguridad de todos durante varias jornadas de aglomeración y desplazamientos por la provincia y tal y como aseguran desde la Subdelegación del Gobierno y la Comandancia de Valladolid «en torno a 500 agentes de la Guardia Civil» prestarán servicio en diferentes aspectos como en el control de tráfico, labores de seguridad ciudadana y el respaldo a la vigilancia en los eventos en los que se prevé mayor afluencia de público, así como el mantenimiento de dispositivos de control de alcohol y drogas.

Uno de los pueblos que cuenta con un mayor despliegue por la cantidad de personas que acuden a sus fiestas es Peñafiel, donde el dispositivo de la Guardia Civil estará compuesto por 149 efectivos de Seguridad Ciudadana y la Agrupación de Tráfico que controlará los accesos al pueblo e irá rotando para contar con mayor presencia en los momentos de mayor afluencia de público, como puede ser la celebración del tradicional Chúndara (evento que reúne a miles de personas los días 15, 16 y 17) o los festejos taurinos. En estos eventos los agentes de la Benemérita recibirán apoyo de Policía Local y de voluntarios de Protección Civil.

Controles en el tren y la zona de peñas

Ese apoyo policial y de voluntarios, además de servicios de seguridad privada tendrán lugar también en Tudela de Duero, donde el dispositivo de la Guardia Civil estará compuesto por 124 efectivos entre miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana, del equipo de drones, agentes del Seprona y de la Agrupación de Tráfico, que controlará los accesos. En la localidad son los días 15 y 16 son en los que está prevista una mayor afluencia de público y, por lo que se potenciará el servicio con cuatro agentes de Policía Local en prácticas que se sumarán como apoyo a los efectivos habituales para reforzar las labores de vigilancia y control en la zona de peñas, uno de los espacios con mayor afluencia de personas, especialmente en horario nocturno.

En cualquier caso, los agentes irán rotando y organizando las patrullas en función de la afluencia como sucede en Viana de Cega, localidad que evitará gracias a más de 60 agentes cualquier incidencia de aglomeraciones por la llegada de cientos de jóvenes que acceden al pueblo en tren.

A la labor de los agentes se le suman además refuerzos en la vigilancia interna por parte de Adif y que supondrán un apoyo para los interventores, agentes de la Policía Local que harán controles de todo tipo en la estación de tren de Valladolid. «Se masificaba el pueblo la jornada del sábado, venía muchísima gente fundamentalmente muy joven y hemos decidido que había que cambiar la programación de ese día y destinarla a un mayor rango de edad para que la juventud se reparta por otros pueblos», añade al respecto el concejal de festejos de Viana de Cega, Miguel Sainz, quien agradece el servicio de las autoridades en el caso concreto de su localidad.