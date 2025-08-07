Casi 150 guardias civiles velararán por la seguridad en las fiestas patronales de Peñafiel La Junta Local establece además las medidas de cara a la manipulación y uso de material pirotécnico en el Toro de Fuego

Un dispositivo de la Guardia Civil compuesto por 149 efectivos de Seguridad Ciudadana, la USECIC y la Agrupación de Tráfico velará por la seguridad en las fiesta de Peñafiel del 14 al 18 de agosto. Los agentes controlarán los accesos y el dispositivo se ajustará para contar con mayor presencia en los momentos de mayor afluencia de público, y recibirá apoyo de la Policía Local, también refrozada, y de voluntarios de Protección Civil. El Punto Violeta se instalará en la zona de enfermería de la plaza.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid Jacinto Canales, presidió hoy, junto al alcalde de Peñafiel, Roberto Díez, la Junta local de Seguridad para coordinar el dispositivo de cara a las próximas fiestas patronales del municipio, informa Ical. Las fiestas en honor de Nuestra Señora y San Roque incluyen festejos taurinos, actividades culturales y musicales y el popular pasacalles 'El Chúndara', en el que participan miles de personas cada año y destaca la presencia de público joven de 18 a 40 años.

Por otra parte, se han establecido las medidas de seguridad frente a los riesgos derivados de la manipulación y uso de material pirotécnico, de cara al toro de fuego tradicional que está previsto en la Plaza del Coso, durante unos 15 minutos, a partir de las 23.50 horas, cada noche, los días del 14 al 17 de agosto, contando con medios de extinción de incendios, ropa de protección para la persona que porta el toro, ambulancia y un vehículo de Protección Civil.

La Junta local de Seguridad analizó todos los posibles riesgos, las medidas y medios de protección ante ellos y el plan de actuación ante las emergencias que puedan surgir, las vías de evacuación, los procedimientos previstos y la identificación y funciones de cada integrante del Plan de autoprotección.