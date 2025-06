Valladolid ante el verano 2025: no ha sido tan madrugador, pero ha llegado caluroso

No ha sido tan madrugador como otros años, pero el verano de 2025 ha llegado con jornadas de calor intenso, tormentas recurrentes y casi un ... récord de jornadas por encima de los 36 grados, que es el nivel a partir del cual el Ministerio de Sanidad estima que las excesivas temperaturas agravan los problemas de salud de los vallisoletanos. En plena ola de calor y la espera de que termine junio (y pueda hacerse un balance exhaustivo), los datos que hasta ahora nos ofrece el verano nos sitúa ante unas temperaturas máximas por encima de la media y con un alto número de jornadas más allá de los 30 grados (habría que regresar a 2017, año de intensa sequía, para hallar un junio así).

La llegada del calor este año se ha hecho esperar hasta finales de mayo. El primer día en el que los termómetros rebasaron los 30 grados en Valladolid fue el 28 de mayo (31,4 grados). Fue una jornada antes que en 2024 (el 29 de mayo, con 30,7 grados), pero casi un mes después de lo ocurrido el año anterior, en 2023, cuando se alcanzaron los 30,1 grados un 27 de abril.

El verano de 2025 no ha sido por lo tanto tan madrugador, pero sí que ha anotado varios registros que remiten a abanicos y aires acondicionados. Por ejemplo, este es el tercer junio en lo que va de siglo en el que se han encadenado al menos diez jornadas consecutivas por encima de los 30 grados. El periodo más largo (18 jornadas) se vivió entre el 7 y el 23 de junio de 2017, con unas máximas que, en esos días, marcaron 35,51 grados de media. Y esto, unido a la ausencia de lluvias, tuvo graves consecuencias. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) emitió el día 14 de junio de ese año una instrucción (por alerta de sequía) en la que obligaba a suspender los riegos con tomas directas de los ríos Carrión, Pisuerga y Duero. La capital tuvo que dejar de regar los parques con agua del Pisuerga y, a finales de ese año, el Ayuntamiento cifró en 861.411 euros las pérdidas en las zonas verdes de la ciudad, sobre todo en Villa del Prado, Parquesol y los barrios del sur.

En segundo lugar está 2022, con 10 días (del 8 al 18 de junio) por encima de 30 (con una media de 36,12). La tercera ocasión en la que esto ha ocurrido este siglo ha sido en este 2025, entre el 12 y el 23 de junio (hasta la jornada tormentosa del pasado martes), cuando hubo de nuevo diez jornadas seguidas con máximas más allá de los 30 (y una media de 34,5 grados).

En el total del mes (y a la espera de lo que ocurra este domingo y lunes), junio puede terminar con hasta 16 días por encima de los 30 grados. Esto no ocurría desde ese 2017 (que junto a 2005 fue el mes con más jornadas así, 19). Y, además, roza el récord de siete jornadas más allá de los 36 grados. Ocurrió, también, en 2017. Y este valor es relevante, ya que 36 grados es el umbral fijado por el Ministerio de Sanidad para lanzar alertas por excesivo calor en Valladolid. En 2022 hubo 25 jornadas que superaron ese límite y el primer día de ese verano con unos valores así fue el 13 de junio, con 37,6 grados. En este 2025, hubo 36,1 grados el 17 de junio. El año pasado, por ejemplo, hubo que esperar hasta el 5 de julio para encontrar un día por encima de los 36.

En lo que va de verano, la máxima alcanzada hasta el momento es de 37,4 grados (que se registró el 18 de junio). No es, de hecho, la máxima para este mes en lo que va de siglo. El 28 de junio de 2019, el mercurio escaló hasta los 39,8 grados. Y el 26 de junio de 2012 hubo 38,8. Hubo además picos más altos en otros cuatro años (2001, 2011, 2015 y 2022).

Estas máximas de junio se tienen que poner en relación con los valores extremos de todo el verano. El techo está en los 41,1 grados del 15 de julio de 2022.

Y hay una curiosidad, esos 37,4 grados del 18 de junio ya están por encima de las jornadas más sofocantes de cuatro veranos de este siglo. En 2004, el mercurio no escaló más allá de los 36,7 grados (el 31 de julio). En 2013 se quedó en 36,9 (el 9 de julio). En 2009 no fue más allá de los 37 grados (el 16 de agosto) y en 2016 no se sobrepasaron los 37,3 (el 18 de julio).