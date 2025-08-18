El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

Los vallisoletanos ante la nube de humo: «A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasio»

Las reacciones de los vecinos de la ciudad: desde los que sienten «picor y molestia en los ojos» a los que han decidido quedarse en casa

Raúl R. Méndez

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 21:07

«Yo bajo al trabajo desde un pueblo de Valladolid, e incluso ya ahí se notaba en el ambiente. Esta mañana, en el centro de ... salud, entraba el olor a quemado con solo abrir un poco las ventanas para ventilar». Así describe Maite Ramírez, enfermera vallisoletana, la gran sorpresa con la que se ha topado al prepararse para ir trabajar en la mañana de hoy lunes, en la que una gran manta de humo cargado de partículas contaminantes -el ozono y el monóxido de carbono, las más predominantes- procedentes de los incendios de León y Zamora ha cubierto el cielo de la ciudad y ha obligado a los vallisoletanos con alguna afección respiratoria a rescatar la mascarilla de los años de la pandemia. Al menos en el caso de su centro sanitario, confiesa Ramírez, «de momento no ha habido que atender a ninguna persona» por estas mismas causas.

