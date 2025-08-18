El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Una persona corre por el puente del Cubo con un Duque de Lerma fantasmal al fondo.

Ver 10 fotos
Una persona corre por el puente del Cubo con un Duque de Lerma fantasmal al fondo. Alberto Mingueza

Alerta respiratoria y rifirrafe político en Valladolid por el humo de los incendios

La capital sufre elevados niveles de partículas en el aire y las autoridades aconsejan usar mascarilla y evitar el esfuerzo físico

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:42

La gravedad de los incendios que devoran el oeste de Castilla y León, en especial las provincias de Zamora y León, ha quedado de manifiesto ... este lunes en Valladolid cuando, desde primera de hora de la mañana, la capital se ha visto cubierta por una capa de humo que obligó a Protección Civil, Ayuntamiento y Junta a alertar a la población de los riesgos respiratorios del episodio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  4. 4

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  5. 5

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  6. 6 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  7. 7

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  8. 8

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  9. 9

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  10. 10 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alerta respiratoria y rifirrafe político en Valladolid por el humo de los incendios