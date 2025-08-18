Alerta respiratoria y rifirrafe político en Valladolid por el humo de los incendios

La gravedad de los incendios que devoran el oeste de Castilla y León, en especial las provincias de Zamora y León, ha quedado de manifiesto ... este lunes en Valladolid cuando, desde primera de hora de la mañana, la capital se ha visto cubierta por una capa de humo que obligó a Protección Civil, Ayuntamiento y Junta a alertar a la población de los riesgos respiratorios del episodio.

«Se mantiene activada la 'Situación 1, Preventiva' debido a un episodio de contaminación por ozono y partículas como consecuencia de los incendios», advirtió el Consistorio a través de su Servicio de Medio Ambiente, el cual informó de que «por decimoctavo día consecutivo se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano».

Valladolid registró de nuevo este lunes valores superiores a 100 microgramos de ozono por metro cúbico en las estaciones de control, que el Ayuntamiento atribuyó «a las altas temperaturas y la entrada de aire subsahariano». «En esta ocasión, además, se han registrado valores diarios de partículas por encima de 50 microgramos por metro cúbico en todas las estaciones, en su mayoría procedentes de los grandes incendios al noroeste de la Península», añadieron.

Si bien desde el Ayuntamiento de Valladolid se informó de que la calidad del aire «probablemente no afecte a la población general», también se advirtió de que «puede presentar riesgo moderado para los grupos de riesgo».

El Consistorio recomendó «limitar la exposición al humo errar puertas y ventanas, evitar la actividad física al aire libre y usar mascarilla al aire libre». «Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir su plan de medicación. Además, recuerda que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual», añadieron.

El PSOE demandó al Consistorio la activación de la 'Situación 2' y el PP le acuso de «falta de conocimiento»

La previsión de temperaturas todavía elevadas a lo largo del lunes y en moderado descenso a partir del martes, «indica que las concentraciones de ozono es probable que continúen siendo elevadas con tendencia a la baja», explicó Medio Ambiente.

De igual modo, desde Protección Civil Valladolid señalaron que «ante las partículas de humo en Valladolid provenientes de los incendios forestales recomendamos cerrar ventanas, evitar las actividades deportivas al aire libre, utilizar mascarilla en caso de ser necesario y prestar una especial atención a los colectivos de riesgo».

Los próximos días

La Junta advirtió también sobre los elevados niveles de partículas en el aire en Valladolid por los incendios en el oeste de Castilla y León y según informó la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en un comunicado, los datos de la Red de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León «evidencian unos niveles muy elevados de partículas en todo el oeste de la comunidad y en la provincia vallisoletana».

«En esta situación se recomienda para estas personas el uso de mascarillas o mantenerse en sus domicilios mientras dure esta situación», señalaron. «Dado que la magnitud del episodio será variable dependiendo de las horas del día y de las direcciones del viento, en los próximos días se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web habilitadas para ello», detallaron.

¿Grave o no?

El episodio de la contaminación por partículas ha servido también, cómo no, para azuzar el enfrentamiento político de los dos partidos mayoritarios. El PSOE defendió este lunes que «día de hoy, concurren circunstancias que justifican la activación de la Situación 2 y la aplicación íntegra de las medidas: refuerzo informativo multicanal, prioridad al transporte público, reducciones temporales de velocidad y, donde proceda, limitaciones de tráfico en los tramos y franjas horarias de mayor emisión». «Pedimos además información en tiempo real por estación y comparecencia pública del concejal de Medio Ambiente para detallar el seguimiento y la eficacia de las actuaciones», señaló el concejal del Grupo Municipal Socialista Luis Vélez, según quien «con el humo en la calle y los datos conocidos, no hay excusas: toca activar 'Aviso' y proteger a la población mientras se reducen las emisiones» porque «la salud en Valladolid no puede esperar».

El concejal de Medio Ambiente replicó que las medidas exigidas los socialistas «resultarían totalmente ineficaces ante el episodio de intrusión de partículas procedentes de los incendios». Alejandro García cargó contra el PSOE por su «falta de conocimiento tanto del plan de acción como de la normativa que regula la calidad del aire en la ciudad».

Los ocho días en los que en el noroeste de España se han quemado decenas de miles de hectáreas de arbolado, matorrales y pasto han provocado que en la zona se hayan disparado las tasas de contaminación atmosférica. Ecologistas en Acción señaló que durante casi toda la semana pasada se han rebasado, a diario, los umbrales de alarma por partículas en suspensión y de ozono troposférico en las estaciones de medición de El Bierzo, León capital, el oeste de la provincia de Zamora, el interior de las provincias Orense y Lugo y, desde el domingo, en la comarca de Guardo (Palencia). «En algunas estaciones se han llegado a triplicar y cuadruplicar los umbrales de alerta», señalaron.