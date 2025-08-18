Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios El Ayuntamiento mantiene activada la situación preventiva después de 18 días consecutivos con el valor de referencia por encima de 100 microgramos de ozono por metro cúbico

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado que se han registrado de nuevo valores superiores a 100 microgramos de ozono por metro cúbico en las estaciones de control, por lo que se establece de nuevo el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano en la fase preventiva.

Tras registrar 18 días consecutivos de valores altos de contaminación por altas temperaturas y la entrada de aire subsahariano, en esta ocasión, además, se han registrado valores diarios de partículas por encima de 50 microgramos por metro cúbico en todas las estaciones, en su mayoría procedentes de los grandes incendios al noroeste de la Península.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid se informa de que la calidad del aire «probablemente no afecte a la población general», pero puede presentar riesgo moderado para los grupos de riesgo.

Recomienda así reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre y que las personas con asma o enfermedades respiratorias sigan su plan de medicación. Además, recuerda que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.