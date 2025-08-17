La ligera caída de la contaminación por ozono evita las restricciones al tráfico en Valladolid

El Norte Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 10:45 Comenta Compartir

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha informado este domingo de que Valladolid registró de nuevo el sábado valores superiores a los cien microgramos de ozono por metro cúbico, una circunstancia que se alcanza, de forma continuada en Valladolid, desde hace 17 días (desde el 30 de agosto), lo que obliga a mantener activa la situación 1-Preventiva del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano. Eso sí, los niveles registrados en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica se situaron este sábado por debajo de los 120 microgramos, lo que evita que el Consistorio tenga que elevar el estado de alerta, lo que obligaría a adoptar medidas más restrictivas con respecto al tráfico (como el corte del casco histórico o la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora).

El documento municipal, aprobado en 2017, establece que si se rebasan los 120 microgramos de ozono durante tres días seguidos, habría que activar el nivel 2, algo que finalmente no ha sido necesario en Valladolid, que se mantiene, eso sí, en nivel preventivo, ya que los niveles de ozono, aunque no están por encima de los 120 microgramos, sí que se situaron este sábado por encima de los cien. Así, por ejemplo, fueron 110 en las estaciones de Poniente y Michelin, 107 en Valladolid Sur y 104 en Vega Sicilia, de acuerdo con los valores máximos medios octohorarios.

«El ozono que se encuentra en la capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir en determinadas ocasiones a esa formación del ozono a la atmósfera», explican desde el Servicio de Medio Ambiente, donde recuerdan que «la previsión de temperaturas elevadas a lo largo de este domingo indica que es probable que las concentraciones por ozono continúen siendo elevadas». Por eso, «y para no tener que activar medidas más restrictivas», desde el Ayuntamiento recomiendan, un día, más, utilizar el transporte público, especialmente mientras dura este episodio de contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico.

