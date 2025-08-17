El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos en Poniente. Carlos Espeso

La ligera caída de la contaminación por ozono evita las restricciones al tráfico en Valladolid

La capital mantiene activada la situación preventiva, pero sin tener que elevar los niveles de alerta

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:45

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha informado este domingo de que Valladolid registró de nuevo el sábado valores superiores a los cien microgramos de ozono por metro cúbico, una circunstancia que se alcanza, de forma continuada en Valladolid, desde hace 17 días (desde el 30 de agosto), lo que obliga a mantener activa la situación 1-Preventiva del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano. Eso sí, los niveles registrados en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica se situaron este sábado por debajo de los 120 microgramos, lo que evita que el Consistorio tenga que elevar el estado de alerta, lo que obligaría a adoptar medidas más restrictivas con respecto al tráfico (como el corte del casco histórico o la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora).

El documento municipal, aprobado en 2017, establece que si se rebasan los 120 microgramos de ozono durante tres días seguidos, habría que activar el nivel 2, algo que finalmente no ha sido necesario en Valladolid, que se mantiene, eso sí, en nivel preventivo, ya que los niveles de ozono, aunque no están por encima de los 120 microgramos, sí que se situaron este sábado por encima de los cien. Así, por ejemplo, fueron 110 en las estaciones de Poniente y Michelin, 107 en Valladolid Sur y 104 en Vega Sicilia, de acuerdo con los valores máximos medios octohorarios.

Noticias relacionadas

Valladolid insta a coger el autobús para no tener que cortar el tráfico por los altos niveles de ozono

Valladolid insta a coger el autobús para no tener que cortar el tráfico por los altos niveles de ozono

Decimoquinto día de alerta por contaminación de ozono en Valladolid

Decimoquinto día de alerta por contaminación de ozono en Valladolid

«El ozono que se encuentra en la capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir en determinadas ocasiones a esa formación del ozono a la atmósfera», explican desde el Servicio de Medio Ambiente, donde recuerdan que «la previsión de temperaturas elevadas a lo largo de este domingo indica que es probable que las concentraciones por ozono continúen siendo elevadas». Por eso, «y para no tener que activar medidas más restrictivas», desde el Ayuntamiento recomiendan, un día, más, utilizar el transporte público, especialmente mientras dura este episodio de contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  5. 5

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  6. 6 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal
  7. 7

    Dos incendios afectan a la provincia de Segovia esta madrugada
  8. 8

    Los vecinos de Pilarica alzan la voz contra las obras de la tercera vía: «En mi casa tiembla hasta la caldera»
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10

    Cuando la mesa familiar se tiene que instalar en un campo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La ligera caída de la contaminación por ozono evita las restricciones al tráfico en Valladolid

La ligera caída de la contaminación por ozono evita las restricciones al tráfico en Valladolid