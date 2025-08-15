Decimoquinto día de alerta por contaminación de ozono en Valladolid Se supera por primera vez el valor de 120 microgramos por metro cúbico, que en caso de rebasarse durante tres días consecutivos, conllevaría restricciones al tráfico

El Norte Valladolid Viernes, 15 de agosto 2025, 11:07 Comenta Compartir

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid mantuvo activada la 'Situación 1. Preventiva' debido a un episodio de contaminación por ozono al registrarse, por decimoquinto día consecutivo, valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Consistorio.

Además, tal y como informa el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado remitido a Ical, se ha superado por primera vez el valor máximo octohorario de 120 microgramos/m3. La superación de este valor durante tres días consecutivos conllevaría la activación de la 'Situación 2. Aviso', con las consiguientes medidas de restricción del tráfico. Esta intrusión de polvo desértico, que afecta a toda la zona central de la península, con importante incidencia en zonas de Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora, puede presentar un riesgo moderado para ciertos grupos de personas, si bien no al conjunto general de la población.

Recomendaciones para personas de riesgo

Para dichos colectivos de riesgo y persona sensibles, se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Quienes padezcan asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, de la misma forma que las personas con problemas cardíacos deben estar alerta ante posibles palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. También, se aconseja vigilar la aparición, en cualquier individuo, de estos y otros síntomas, como tos, irritación de garganta o cansancio excesivo.

Con anterioridad, también se ha solicitado a la ciudadanía la reducción del uso de vehículos de combustión para el transporte privado y, en su lugar, decantarse por el transporte público, sobre todo, en las horas centrales del día. Con finalidad informativa, quien lo desee puede consultar a los datos registrados sobre la evolución de este episodio a través de la página web del Ayuntamiento o desde la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'. De otra forma, también es posible solicitar recomendaciones en los casos de exposición a valores altos de ozono, según se ha indicado desde el Servicio de Emergencias, realizando la búsqueda virtual 'Red de Control de la Calidad del Aire y Recomendaciones a la población ante valores altos de ozono'. En caso de superarse los valores actuales, la Junta ha asegurado que procurará dar aviso a la ciudadanía, así como del seguimiento pormenorizado de la evolución de la calidad del aire.