Noveno día de alerta por contaminación de ozono e intrusión de polvo desértico

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene activada la 'Situación 1, Preventiva' debido a un episodio de contaminación por ozono e intrusión de polvo desértico, a la vez que informa que, por noveno día consecutivo, se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que desde el 31 de julio se vienen registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid.

Además, se ha superado el valor máximo octohorario de 120 microgramos por metro cúbico por segundo día consecutivo. La superación de este valor por tres días consecutivos conllevaría la activación de la 'Situación 2', con las consiguientes medidas de restricción del tráfico.

La previsión de temperaturas elevadas a lo largo de este fin de semana indica que las concentraciones de ozono es probable que continúen siendo elevadas.

Además, durante el día de ayer, tal y como se había previsto, se registraron valores diarios de PM10 por encima de 50 microgramos en todas las estaciones, excepto en la estación próxima al puente del Poniente. Esta intrusión de polvo desértico afecta a toda la zona centro de la península.

La calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo. Así, para los grupos de riesgo y persona sensibles se recomienda reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual. Además, también se aconseja vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.