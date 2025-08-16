El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tráfico este verano en el entorno de la Circular. Rodrigo Jiménez

Valladolid insta a coger el autobús para no tener que cortar el tráfico por los altos niveles de ozono

El Ayuntamiento recuerda que si se superan los valores límite durante tres días seguidos habrá que tomar medidas de «restricción del tráfico»

E. N.

E. N.

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

«Es importante, para no tener que activar medidas más restrictivas, que se utilice en los desplazamientos el transporte público, sobre todo en las horas centrales del día». Es la recomendación lanzada este sábado por la mañana por el Ayuntamiento de Valladolid después de que el viernes, por segundo día consecutivo, se sobrepasaran los límites por contaminación de ozono fijados en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano. En ese documento se establece que si la ciudad encadena tres jornadas por encima del umbral fijado (y ya van dos), habría que adoptar medidas de «restricción del tráfico» en el casco histórico.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que la ciudad lleva 16 días seguidos (desde el 31 de julio al 15 de agosto) con valores superiores a cien microgramos por metro cúbico de ozono, según los registros recogidos en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid. De esta forma, se ha superado el valor establecido para la activación de la situación 1-Preventiva, que requiere medidas informativas a la población.

Pero es que, además, este viernes se superó el valor máximo octohorario de 120 microgramos. Es el segundo día seguido en el que esto sucede. «La superación de este valor por tres días consecutivos conllevaría la activación de la situación dos-Aviso, «con las consiguientes medidas de restricción del tráfico».

El plan de acción, aprobado en 2017, establece que ante esta situación de aviso, el Ayuntamiento puede adoptar medidas como «maximizar la capacidad del transporte público« en las líneas más importantes de las zonas afectadas, restringir el tráfico en el interior del casco histórico, limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías limitadas a 50 del casco histórico, reducir determinadas vías a un solo carril (dando prioridad al transporte público) o incluso incrementar la tarifa de la ORA según se aproxime al centro de la ciudad.

«La previsión de temperaturas elevadas a lo largo de este fin de semana indica que las concentraciones por ozono es probable que continúen siendo elevadas hasta el lunes o martes», explican desde el Consistorio. Añaden que «el modelo de predicción también estima que las concentraciones van a superar el valor octohorario de cien microgramos por metro público con un 95% de probabilidad.

