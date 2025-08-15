El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vallisoletanos Jesús Mato y María Teresa Alonso consultan las actividades turísticas para pasar el festivo en Valladolid. Aida Barrio

Disfrutar de un Valladolid vacío el 15 de agosto: «Huimos del jaleo del pueblo para venir aquí»

Los vallisoletanos recomiendan a los foráneos posponer sus planes hasta última hora de la tarde a causa de la alerta naranja por las altas temperaturas

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:59

«Para lo que es Valladolid está muy vacío, El Corcho cerrado y muchos bares de la zona sin gente, así está la cosa», explicaba ... una mujer que estaba en mitad de una llamada telefónica mientras se refugiaba del calor en uno de los soportales de Fuente Dorada. Valladolid amanecía este 15 de agosto en alerta naranja por las altas temperaturas, persianas bajadas y terrazas medio desiertas que parece haber vaciado el festivo de la Asunción de la Vírgen. Buena parte de los vecinos aprovechan este día para hacer las maletas rumbo a los pueblos o a la costa para dejar la capital como si de un domingo cualquiera se tratase.

