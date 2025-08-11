El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículos acceden a la Plaza de Poniente, en Valladolid. C. Espeso

Ecologistas denuncia que el Ayuntamiento de Valladolid sigue sin elevar el nivel de alerta por contaminación

La organización sentencia que «se trata de una negligencia inadmisible de las autoridades locales«

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 11:42

Ecologistas en Acción denunció que el Ayuntamiento de Valladolid sigue sin activar la Situación 2 de su Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, pese a haberse alcanzado el sábado los niveles de contaminación que obligan a ello.

Así, la organización ecologista afirmó que la nota informativa publicada ayer domingo por el Servicio de Medio Ambiente constata la acumulación de tres días consecutivos de superación del valor objetivo para la protección de la salud, establecido por la normativa vigente en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, entre el jueves y el sábado, reconociendo que «de esta forma, se habría superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la Situación 2, Aviso».

Sin embargo, los ecologistas remarcaron que el Ayuntamiento de Valladolid «ha decidido incumplir su propio Plan de Alerta y no ha activado dicha Situación 2, que obliga a aplicar las medidas de restricción del tráfico y de promoción del transporte público establecidas en el mismo, para aliviar el episodio de contaminación por ozono asociado a la presente ola de calor, en beneficio de la salud pública», informa Ical.

Noticias relacionadas

Noveno día de alerta por contaminación de ozono e intrusión de polvo desértico

Noveno día de alerta por contaminación de ozono e intrusión de polvo desértico

Ecologistas pide a Carnero que restrinja el tráfico en Valladolid por el episodio de contaminación

Ecologistas pide a Carnero que restrinja el tráfico en Valladolid por el episodio de contaminación

De acuerdo a lo previsto en el Plan de Alerta municipal, la Concejalía de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción expuso que «debería haber establecido la restricción completa del tráfico en el interior de la zona de bajas emisiones, así como la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías limitadas a 50 del casco histórico y la reducción de determinadas vías a un solo carril, dando prioridad al transporte público como medida de persuasión para aumentar el uso del transporte colectivo».

Además, la asociación indicó que la Concejalía de Movilidad «debería haber maximizado la capacidad del transporte público de las líneas más importantes de la/s zona/s afectada/s, intensificando la redistribución de las bicicletas de Biki con el fin de absorber con la mayor eficacia el previsible incremento de viajeros durante el periodo de duración de las medidas de restricción del tráfico».

«Se trata de una negligencia inadmisible de las autoridades locales, toda vez que el episodio de ozono se mantendrá durante esta semana, mientras dure la ola de calor, según la propia predicción municipal publicada durante el fin de semana», sentenciaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  6. 6

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  7. 7

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  8. 8

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  9. 9 Un joven de 29 años, insconsciente tras caer de un coche en marcha en un pueblo de Segovia
  10. 10

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Ecologistas denuncia que el Ayuntamiento de Valladolid sigue sin elevar el nivel de alerta por contaminación

Ecologistas denuncia que el Ayuntamiento de Valladolid sigue sin elevar el nivel de alerta por contaminación