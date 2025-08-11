Ecologistas denuncia que el Ayuntamiento de Valladolid sigue sin elevar el nivel de alerta por contaminación La organización sentencia que «se trata de una negligencia inadmisible de las autoridades locales«

El Norte Valladolid Lunes, 11 de agosto 2025, 11:42

Ecologistas en Acción denunció que el Ayuntamiento de Valladolid sigue sin activar la Situación 2 de su Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, pese a haberse alcanzado el sábado los niveles de contaminación que obligan a ello.

Así, la organización ecologista afirmó que la nota informativa publicada ayer domingo por el Servicio de Medio Ambiente constata la acumulación de tres días consecutivos de superación del valor objetivo para la protección de la salud, establecido por la normativa vigente en 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, entre el jueves y el sábado, reconociendo que «de esta forma, se habría superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la Situación 2, Aviso».

Sin embargo, los ecologistas remarcaron que el Ayuntamiento de Valladolid «ha decidido incumplir su propio Plan de Alerta y no ha activado dicha Situación 2, que obliga a aplicar las medidas de restricción del tráfico y de promoción del transporte público establecidas en el mismo, para aliviar el episodio de contaminación por ozono asociado a la presente ola de calor, en beneficio de la salud pública», informa Ical.

De acuerdo a lo previsto en el Plan de Alerta municipal, la Concejalía de Medio Ambiente, Ecologistas en Acción expuso que «debería haber establecido la restricción completa del tráfico en el interior de la zona de bajas emisiones, así como la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora en las vías limitadas a 50 del casco histórico y la reducción de determinadas vías a un solo carril, dando prioridad al transporte público como medida de persuasión para aumentar el uso del transporte colectivo».

Además, la asociación indicó que la Concejalía de Movilidad «debería haber maximizado la capacidad del transporte público de las líneas más importantes de la/s zona/s afectada/s, intensificando la redistribución de las bicicletas de Biki con el fin de absorber con la mayor eficacia el previsible incremento de viajeros durante el periodo de duración de las medidas de restricción del tráfico».

«Se trata de una negligencia inadmisible de las autoridades locales, toda vez que el episodio de ozono se mantendrá durante esta semana, mientras dure la ola de calor, según la propia predicción municipal publicada durante el fin de semana», sentenciaron.