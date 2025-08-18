Comienza la evacuación de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria por el avance del incendio de Porto

El Norte Valladolid Lunes, 18 de agosto 2025, 14:38 Comenta Compartir

La Junta informó de que se está procediendo a la evacuación de las localidades sanabresas de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, que según censo suman 263 habitantes, por el avance del fuego del incendio forestal de Porto.

Según informa Ical la Delegación Territorial destacó que se les llevará hasta el Centro de Transportes de Benavente, ya que las labores de extinción del incendio de Porto, en situación de IGR 2, «se están complicando debido a los fuertes vientos en la zona».