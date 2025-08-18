El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zamora

Comienza la evacuación de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria por el avance del incendio de Porto

La Delegación Territorial informó que se llevará a los desalojados hasta el Centro de Transportes de Benavente

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:38

La Junta informó de que se está procediendo a la evacuación de las localidades sanabresas de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, que según censo suman 263 habitantes, por el avance del fuego del incendio forestal de Porto.

Según informa Ical la Delegación Territorial destacó que se les llevará hasta el Centro de Transportes de Benavente, ya que las labores de extinción del incendio de Porto, en situación de IGR 2, «se están complicando debido a los fuertes vientos en la zona».

