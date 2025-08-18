El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación

El fuego no da tregua en la provincia de Zamora. Con los incendios que se declararon en Molezuelas de la Carballeda y Puercas controlados, todos ... los esfuerzos se centran ahora en tratar de detener el avance sin control de las llamas por Sanabria. El fuego, que se inició en Galicia, crece hacia el Este.

La Agencia de Protección Civil y de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha lanzado una ES-Alert a través de los móviles a toda la población del Lago de Sanabria y alrededores para que sigan las instrucciones en las que se pone: «Alerta de Protección Civil Castilla y León. Grave peligro por incendio forestal. Localidades próximas al lago de Sanabria, preparación ante una previsible evacuación. Evite todo tipo de actividades al aire libre, carretera abierta solo en sentido salida. Si se necesita albergue, acudir al centro de transportes de Benavente. Siga las instrucciones de las autoridades.»

Las localidades a las que va dirigido el mensaje son: San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián de Sanabria, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrales, Galende, Quintana de Sanabria, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo. Además, se ha ordenado el desalojo de los campings de la zona. En total, estiman desde la Guardia Civil, son 8.000 personas las que podrían ser desalojadas, que irían al Centro de Transporte de Benavente.

Se ha prohibido el baño en el Lago de Sanabria y se ha cortado la ZA104 a la salida de El Puente y la ZA-P-2664 en su cruce con ZA-P-2661. Además, está prohibida la subida desde San Martín de la Castañeda (aunque no la bajada) en la ZA103 (conocida como la 'carretera de la Laguna de los Peces'. También se mantiene suspendido el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia.

A su vez, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha decretado el realojo de los vecinos de Porto, que se encontraban en Puebla de Sanabria y posteriormente se ha procedido al levantamiento de los cortes de las carreteras ZA-101 y ZA-102.

En conversación con este diario, Pepe Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria, asegura que ha habido mucha emoción al despedir a los vecinos de Porto, pero que ahora les preocupa la extensión del fuego por toda la zona del Lago de Sanabria. Aunque su localidad no está entre las alertadas sobre una posible evacuación, sí lo está, por ejemplo, San Martín de Castañeda (a 18 kilómetros).

«El fuego está entrando en lo que podríamos llamar Media Sanabria, así que nosotros ya estamos recogiendo todo lo que habíamos levantado para acoger evacuados, porque ya no somos un sitio seguro».

Los incendios de Mahide, Molezuelas y Puercas

Esta mañana, la Junta ha informado de que los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas están controlados, aunque se sigue trabajando en la zona para neutralizar posibles reproducciones.

En cuanto al fuego de Mahide, que comenzó ayer y rápidamente subió a nivel 1, está perimetrado y controlado.