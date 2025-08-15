Autorizado el regreso a casa de vecinos de otros siete pueblos leoneses afectados por los incendios La provincia despide una jornada complicada con 18 fuegos activos, diez de ellos controlados

El Norte Valladolid Viernes, 15 de agosto 2025, 00:48

El delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, confirmó esta noche, tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado, la autorización dada a los vecinos de siete pueblos de los municipios de Castrocalbón, Santa Elena de Nogales y Castroncontrigo, afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que saltó a la provincia leonesa.

«Hasta última hora de la tarde la meteorología no ha ayudado, ha habido altas temperaturas y viento» dijo sobre una jornada «complicada» que concluye con una decena de incendios controlados de los 18 importantes que permanecen activos. No obstante, dijo, «la evolución es positiva, mejora la situación en general». Una de las preocupaciones de este jueves, destacó, fue el incendio desatado en Puente Alhuhey, que podía afectar a un pinar de 5.000 hectáreas y que ha podido atacar y se considera controlado, según informa Ical.

Diego insistió en pedir a los vecinos de las zonas afectadas «precaución y no correr riesgos» y detalló la evolución de los más importantes. Sobre el de Yeres-Llamas de Cabrera dijo que evoluciona según lo previsto. En el Anllares existen cuatro focos y se ataca el fuego desde diferentes puntos. El de Fasgar se complicó durante la tarde con el avance de las llamas hacia Salientes. La buena noticia llegó del de Molezuela-Castrocalbón, con alguna reproducción, pero se considera que ha mejorado considerablemente (se calculan 180 kilómetros de perímetro).

En el de Barniedo de la Reina el viento desplazó muy rápidamente el fuego y se pretende que muera en el arroyo y en la carretera. En Orallo no hay riesgo para la población, aunque puede afectar a algunas brañas y en el de Bardniego de la Reina se ha abierto la carretera pero se mantiene el confinamiento en las localidades de Portilla y Llánaves.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, compareció junto a Diego tras la reunión del Cecopi y destacó la puesta a disposición de numerosos medios del Estado para atacar los incendios declarados en toda la provincia, además de comentar que únicamente permanecen cortadas al tráfico las carretearas LE-125 entre los kilómetros 133 y 111 y la LE-164.