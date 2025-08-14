El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Se acerca el incendio de Ourense a Castilla y León: «El fuego está sin control en Zamora»
La UME sofocando el incendio en Abejera, Zamora J. C. Castillo

Zamora afronta el quinto día de lucha contra el fuego con las miradas puestas en Sanabria

Las rachas de viento podrían complicar una jornada en la que el incendio de Puercas «sigue vivo», según explican desde la UME

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Puercas

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:37

Zamora afronta una quinta jornada asolada por los incendios, con todas las miradas puestas en la Alta Sanabria, dado el avance de otro frente proveniente ... de Galicia que ha obligado a evacuar ya cinco localidades, Castromil, Porto, Barjacoba, Pías y Villanueva de la Sierra. Mientras, el incendio de Aliste, que ha azotado con especial virulencia la localidad de Abejeras dejando multitud de daños materiales y seis personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, aún preocupa.

