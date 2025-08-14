Zamora afronta el quinto día de lucha contra el fuego con las miradas puestas en Sanabria

Zamora afronta una quinta jornada asolada por los incendios, con todas las miradas puestas en la Alta Sanabria, dado el avance de otro frente proveniente ... de Galicia que ha obligado a evacuar ya cinco localidades, Castromil, Porto, Barjacoba, Pías y Villanueva de la Sierra. Mientras, el incendio de Aliste, que ha azotado con especial virulencia la localidad de Abejeras dejando multitud de daños materiales y seis personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, aún preocupa.

«Ahora mismo estamos realizando tareas de liquidación de zonas quemadas, pero a estas horas de la tarde, después de sucesivos días, el viento de alguna manera aún reaviva focos en diferentes direcciones», ha detallado el subteniente de la UME, San Juan Amuedo, que rehusa pronosticar la evolución del incendio originado en Puercas el pasado lunes para las próximas horas. Lo que si asegura es que «sigue vivo» y que «no está controlado ni perimetrado».

«Definir la situación del incendio ahora mismo sería imprudente, porque hay diferentes factores como la humedad, la velocidad y la fuerza del viento que están resultando problemáticos», explica. Durante la tarde este jueves ya han tenido «dos connatos de incendios» en la zona de monte próxima a Abejera, donde efectivos terrestres y aéreos de la UME y una carroceta de Bomberos Forestales de la Junta han llevado a cabo labores para sofocar y perimetrar el foco, con un bulldozer y un contrafueg, impidiendo que atravesara la carretera y que se acercara a estas localidades.

«Lo hemos comunicado rápidamente a la dirección de la Emergencia - dependiente de la Junta- para que mandase rápida las aeronaves y los medios terrestres para liquidarlo cuanto antes», detalla sobre la actuación, que se prolongará en las próximas horas con las labores de refresco de este y otros posibles puntos activos.En total, son 420 los efectivos desplegados de la UME en los incendios de León y Zamora, más otras 2.200 personas en labores de apoyo. Y otros 1200 componentes están desplegados en los distintos frentes de España. Unas asignaciones que varían en función de la demanda de necesidades por la evolución de la emergencia en cada incendio.

Críticas de inacción

Sobre la coordinación con el resto de unidades y ante las críticas de los afectados de algunas poblaciones, que apuntaban a la «inacción» de sus unidades«, desde la UME, que se muestran comprensivos con el malestar de personas que están pasando »por una situación muy complicada«, apuntan a que »estamos todos en la misma labor« de intentar que la emergencia sea »aniquilada cuanto antes«. Y que todas las decisiones que se toman por sus militares responden a lo decidido por la dirección de la Emergencia. »Nosotros nos ponemos a disposición de la dirección de las labores de extinción y acometemos los trabajos que nos son encomendados, bien para la vigilancia de flancos o la protección de las localidades«, aclaran.

En la comarca de Vidriales, donde los vecinos hacían balance de daños este jueves tras ser oficialmente realojados a última hora de la tarde de ayer, el incendio de Molezuelas ya parece haber dejado atrás Zamora. Pero tampoco se da por controlado. «La evolución ha sido favorable durante la noche y actualmente no hay llama en el perímetro, pero las condiciones de hoy no van a ser fáciles, ya que esperamos rachas con viento de hasta kilómetros por hora y dirección cambiante como en jornadas anteriores», ha explicado esta mañana Manuel Moreno, el director de extinción a cargo de este foco, que pide «precaución».