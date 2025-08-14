El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El incendio de Puercas tuvo su origen en el «efecto lupa» por la acumulación de residuos en una finca
Uno de los vecinos de Carracedo vuelve a su casa cuando ya ha pasado el incendio.

Uno de los vecinos de Carracedo vuelve a su casa cuando ya ha pasado el incendio. José C. Castillo
Zamora

Las llaman calcinan el legado de los pueblos de Vidriales: «Era el cofre de recuerdos de una familia entera»

Los pueblos asolados por el incendio de Molezuelas han sido ya realojados y sus habitantes tratan de volver a la normalidad entre las ascuas aún humeantes del patrimonio quemado

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Zamora

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:15

La normalidad tardará en estar de vuelta, pero los vecinos de la comarca de Vidriales asolados por el incendio de Molezulas, ya han regresado a ... sus pueblos, después de que ayer se ordenara a última hora de la tarde el realojo de estas localidades. El incendio avanzaba hacia La Bañeza, dejando atrás el peligro, pero también parajes naturales, casas, naves y coches calcinados.

elnortedecastilla Las llaman calcinan el legado de los pueblos de Vidriales: «Era el cofre de recuerdos de una familia entera»