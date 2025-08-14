La Junta actualiza el parte médico de los heridos: cuatro críticos, uno de ellos con «muy mal pronóstico»
Te contamos la actualidad de los incendios de Castilla y León en directo
Lo más importante
Valladolid
Jueves, 14 de agosto 2025, 10:28
11:15
Mañueco: «No he fallado a la comunidad»
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó hoy que tiene la convicción de que no ha fallado a la comunidad porque se ha trabajado “todo lo posible”, se ha cumplido con las medidas pactadas y ha estado pegado al terreno, pendiente de los incendios “desde el primer momento”. En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero recogida por Ical, reiteró que la Administración autonómica cuenta con “suficientes medios” y que, actualmente, hay 1.500 personas trabajando en el operativo en distintos turnos, pero que “circunstancias meteorológicas adversas” como las de los últimos, con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, calor extremo y sequedad de las zonas afectadas provocaron que los fuegos estuvieran “fuera de la capacidad de extinción”. “No es un problema de coordinación sino de unas condiciones meteorológicas excepcionales y extraordinarias”, aseveró. En cuanto a las condiciones laborales y salariales del personal que trabaja en la extinción de incendios en Castilla y León, aseguró que los brigadistas que dependen de la Junta cobran entre 1.800 y 2.000 euros, tras la mejora de su convenio colectivo, frente a los 1.300 euros que perciben los que están contratados a través de Tragsa. “Es algo que habrá que preguntar a la empresa pública”, señaló.
11:12
Sube a nivel 1 el incendio de Boca de Huérgano (León)
El fuego de Barniedo de la Reina, en el término municipal de Boca de Huérgano (León), ha subido a IGR 1 en la mañana de este jueves, 14 de agosto. El incendio se inició en la noche del miércoles y las causas aún se están investigando.
11:10
El incendio de La Bastida, en Salamanca, baja a IGR 0
El #IFLaBastida, #Salamanca, baja a IGR 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1. Más información en #INFORCYLhttps://t.co/G0Ctp9IYaopic.twitter.com/cffhVPfhGF— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 13, 2025
11:08
Importante
Castilla y León mantiene seis incendios en nivel 2 de peligrosidad y cuatro en el uno, junto a siete activos
Seis incendios siguen a estas horas en nivel dos de peligrosidad, con el de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo en Zamora y afecta a las provincias zamorana y leonesa y el de Puercas, en Zamora, que se originó el lunes. Asimismo, están en nivel dos del índice de gravedad potencia (IGR) los fuegos de la provincia de León de Yeres, que afecta a Las Médulas, Llamas de la Cabrera y Anllares del Sil; así como el de Palencia de Resoba, informa Ical. En relación a la provincia leonesa, los incendios forestales originados hace ya varios días la comarca del Bierzo, concretamente en Llamas de Cabrera y en Yeres, que afecta al paraje natural de La Médulas, se unirán previsiblemente a lo largo de las próximas horas, según las previsiones de la Junta. Una provincia en la que hay más de 7.800 personas desalojadas de 34 localidades.
Cabe destacar además que hay otros cuatro incendios en nivel 1, también en León, en Orallo, Fasgar, Barniedo de la Reina y Pardesivil; y otros cuatro activos, en esta provincia en Castrocalbón, Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas y Cármenes.
De igual manera, se encuentran activos incendios en Tarilonte de la Peña (Palencia), El Casarito (Salamanca) y Castromil, en Zamora.
10:44
Importante
Mañueco prevé que los Cecopis de León y Zamora propondrán una desescalada progresiva de las evacuaciones por los incendios
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó hoy que la evolución de algunos incendios que azotan Zamora y León es “favorable”, por lo que es previsible que los centros de coordinación operativa integrada (Cecopis) de esas provincias propongan en las próximas horas una desescalada progresiva de las evacuaciones para que algunos de los desalojados puedan volver a sus casas. Mañueco aseguró hoy en una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero que, en la actualidad, unas 9.000 personas habían sido desalojadas de sus domicilios en poblaciones afectadas por los incendios en la Comunidad. “Es una cifra que fluctúa”, declaró. El presidente del Ejecutivo autonómico reiteró, según recogió la Agencia Ical, que lo más importante es salvaguardar la vida de las personas. “Es mejor prevenir que curar. Lo único que no puede volver a su estado original es la salud y la vida humana. Todo lo demás vuelve a su estado original, tal y como ha quedado comprobado en el incendio de la Sierra de la Culebra”, precisó.
10:37
«Han estado trabajando nueve horas seguidas sin comida ni agua»
El sindicato UGT ha destapado la falta de profesionales de estos equipos de incendios que trabajan en Resoba actualmente, con una plantilla reducida un 28% en los trabajadores de extinción directa, de las autobombas, desde hace varios meses. Subrayaron que estos medios terrestres solo son operativos con la dotación completa y que actualmente hay 10 puestos sin contratar de los 36 que existen en Palencia. «Esta falta de personal está provocando que el incendio declarado en el Parque Natural de la Montaña Palentina haya arrasado ya más de 3.000 hectáreas y siga fuera de control, llegando ya a las zonas habitadas», señaló el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Javier García. Puedes leer aquí el reportaje completo de Esther Bengoechea
10:35
La lluvia mejora la situación del incendio de Resoba (Palencia) y se levanta el confinamiento de dos pueblos
La lluvia caída durante la última noche y esta madrugada en la zona de Cervera de Pisuerga (Palencia) ha ayudado a mejorar la situación del incendio forestal declarado el pasado domingo en Resoba, de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2. Hasta 300 efectivos participaron en la última jornada en las labores de extinción de este incendio que azota la Montaña Palentina, con recursos como cinco helicópteros, dos aviones, varias patrullas terrestres y autobombas. Entre las novedades, se ha procedido al levantamiento del confinamiento preventivo en los municipios de Lebanza y El Campo, al haberse reducido el riesgo en esas áreas. Por otra parte, se mantiene cortadas la PP-2113 entre El Campo y Lores; la PP-2116 entre San Salvador de Cantamuda y El Campo, y la PP-2114 entre San Salvador de Cantamuda y Lebanza. simismo, se mantiene el cierre de la pista forestal que da acceso al Valle de Pineda.
10:16
Importante
Actualización del parte médico de los heridos: cuatro críticos, uno de ellos con «muy mal pronóstico»
La Junta de Castilla y León actualiza el parte médico de los heridos en los incendios y lamenta la muerte de Jaime Aparicio , de 37 años, segunda víctima mortal por el fuego en Castilla y León. En el HURH siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico. Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave. De los cuatro críticos, uno de ellos tiene «muy mal pronóstico». Se trata de un hombre de 36 años con quemaduras en el 50% de su cuerpo. El sexto herido, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 % de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.
Detalle de los heridos en el Hospital Universitario Río Hortega
(SCQ es superficie corporal quemada)
- Quemado 1: UCI QUEMADOS
Mujer 56 años. Zamora.
SCQ: 48 %
Crítico
- Quemado 2: UCI QUEMADOS
Varón 36 años. Zamora
SCQ 50 %
Crítico. Muy mal pronóstico
- Quemado 3: UCI QUEMADOS
Varón 64 años. Zamora.
SCQ: 35 %
Crítico
- Quemado 4: UCI
Varón 80 años. Zamora
SCQ 15 %
Crítico
- Quemado 5: UCI
Mujer. 77 años. Zamora
SCQ 10 %
Grave
10:01
Importante
Las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios continuarán toda la semana
🔥El jueves 14 continuará el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península.— AEMET (@AEMET_Esp) August 13, 2025
→ Durante el fin de semana continuarán las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios.
Mapas de predicción diaria👉https://t.co/Eyx5iwJC4tpic.twitter.com/8y7uFxO1Ye
09:46
Importante
Los agentes medioambientales critican que la Junta es “incapaz” de mejorar el operativo de incendios
La Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), federado a Uscal, denunció la “incapacidad” de la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en la gestión de los incendios forestales de la Comunidad pese a duplicar la inversión de 2022. Citó la falta de gestión forestal, la desprofesionalización del operativo y la mala gestión de los recursos económicos por parte de los políticos. Apamcyl recordó que en julio pasado trasladó la preocupación por la organización del personal del operativo que ponía en riesgo la seguridad de los propios intervinientes como consecuencia de la falta de previsión en las contrataciones derivada de la descoordinación entre Función Pública y Medio Ambiente en la contratación de personal sin experiencia para intervención en emergencias de alto riesgo como son los incendios forestales.
En ese sentido, precisó, según recogió la Agencia Ical, que la falta de personal, debido a la ausencia de bolsas de empleo como en años anteriores y a la mala gestión de las incorporaciones de personal llevada a cabo desde Función Pública y Medio Ambiente, provoca que para cubrir determinados puestos del operativo de incendios se hagan llamamientos a personas de las listas de empleo, sin ningún tipo de formación en intervención de incendios forestales. Además, en los centros provinciales de mando (CPM) se toman diariamente decisiones estratégicas y operativas que afectan de manera directa a la seguridad de todos los intervinientes. Entre estas decisiones, corresponde a los jefes de jornada (JJ) la activación de medios y dotaciones para su participación en las labores de extinción. “En demasiadas ocasiones, estas activaciones se producen sin la comprobación exhaustiva de que las dotaciones movilizadas cumplen todos los requisitos de capacitación y formación obligatoria establecidos por el propio Plan Infocal”, añadió.
09:35
Importante
Una jornada complicada por el calor y el viento
Manuel Moreno, director técnico del incendio forestal de Molezuela, hace un resumen de una noche “favorable” y las perspectivas” de una jornada “complicada”. La evolución del incendio de Zamora “ha sido muy favorable durante la noche” dada la “mejoría de la humedad y las temperaturas más bajas”. A pesar de ello, “hoy las condiciones no van a ser fáciles” ya que se esperan fuertes rachas de viento. Desde el operativo se muestran “optimistas” donde continuarán con trabajas de estabilización de “un perímetro muy extenso”. Hoy jueves permanecerán en alerta amarilla por altas temperaturas prácticamente todas las provincias de Castilla y León excepto Soria. En el Caso de León, el aviso afecta a la zona de El Bierzo. Este calor, unido al viento, podría complicar las labores de extinción.
19:51
Hasta aquí la retransmisión en directo de los incendios que asolan la comunidad. Mañana reabriremos este mismo espacio para seguir actualizando la situación. Muchas gracias por leernos.
19:45
Importante
Unas 37.000 hectáreas quemadas en Zamora y León, el incendio más grande en la historia de España desde que hay registros
El sistema satelital europeo Copernicus apunta que el fuego originado en Molezuelas de la Carballeda, Zamora, sería el incendio forestal más grande desde que comenzaran los registros en el año 1968, con una estimación de 37.000 hectáreas abrasadas en estos momentos. También superaría las hectáreas quemadas en el año 2022 en la sierra de la Culebra. El fuego avanza sin control y ya ha cruzado con violencia la frontera entre Zamora y León.
19:23
El presidente de Ucale-COAG León, Poli Castellanos, ha calificado esta tarde como «catástrofe total» el panorama que se ha encontrado al recorrer durante la mañana de este miércoles una zona de 50 kilómetros de León afectada por los incendios. «Me he sentido decepcionado por lo que hay, porque hemos dejado sin vida muchos municipios de la provincia y muchos sectores que viven directamente de esos terrenos», ha señalado. Aunque todavía es pronto para hacer una estimación de daños, Castellanos ha indicado que a algunos agricultores se les ha quemado toda la cosecha.
19:16
Renfe recupera el servicio entre Madrid y Ávila que permanecía cortado desde el pasado viernes
Renfe ha recuperado este miércoles la circulación ferroviaria entre Madrid y Ávila que permanecía fuera de servicio desde el pasado viernes por un incendio que obligó a cortar el tramo entre Las Navas del Marqués y Santa María de la Alameda y la tensión eléctrica en el tramo entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.
Los trenes suprimidos han sido durante todos estos días las circulaciones de media distancia entre la estación madrileña de Príncipe Pío y Salamanca, León, Palencia y Ávila, informa Ical.
19:10
El #IFLaBastida, #Salamanca, baja a IGR 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1. Más información en #INFORCYLhttps://t.co/G0Ctp9IYaopic.twitter.com/cffhVPfhGF— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 13, 2025
19:07
La comandancia de la Guardia Civil en Zamora informa de que el viento está alterando la dirección del incendio y provocando constantemente peligrosos cambios de direcciones.
19:03
En estos momentos, la Guardia Civil de Zamora fija estado preventivo para las localidades de Otero de Bodas y Ferreras de Arriba. Todos los ojos puestos en estas dos localidades zamoranas durante las próximas horas, por la posible llegada del fuego.
18:57
De Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón finalmente se ha desalojado a:
Valle de la Valduerna: 82 personas
Castrotierra de la Valduerna: 186 personas
Palacios de la Valduerna: 553 personas
Fresno de la Valduerna: 683 personas que irán a los albergues que Cruz Roja mantiene en La Bañeza
18:56
Importante
Los vecinos de Sesnández, evacuados con éxito
Vecinos de Sesnández comienzan a llegar a Tábara, donde está habilitado un albergue en el auditorio del municipio. Allí han dormido ya esta noche medio centenar de vecinos de Abejera. En el espacio hay habilitados en torno a un centenar de colchones cedidos por los vecinos de la localidad.
Los vecinos de Sesnández llegando a Tábara trás la evacuación. Fotografía: Rodrigo Ucero.
18:49
Municipios hasta ahora evacuados en Zamora
La comandancia de la Guardia Civil comunica que las localidades declaradas «de evacuación obligatoria» son las siguientes:
Puercas
Ferreruela de Tábara
Losacio
Abejera
Riofrío de Aliste
Sarracín de Aliste
Valer
Bercianos
Los vecinos de estos municipios están siendo trasladados al polideportivo de Alcañices y al auditorio Tábara.
18:42
Carreteras zamoranas cortadas a esta hora de la tarde
La lista de carreteras zamoranas cortadas a esta hora de la tarde, según informa la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil, es la siguiente:
Camino asfaltados entre Riofrío-Abejera-Puercas.
Carretera ZA-P-2433 Puercas-Ferreruela
ZA-902 desde su cruce con ZA-P-1405 hasta su cruce con ZA-V-2419.
ZA-P-2434 Sesnandez y Sarracín.
ZA-P-1405 Gallegos y San Vicente.
ZA-P-1407 Campogrande y Rabanales.
ZA-L-2450 cruce ZA-P-2434 y Abejera.
18:20
17:43 | 🔥#IFMolezuelasDeLaCarballeda#Zamora— ATBRIF (@AT_Brif) August 13, 2025
Los compañeros de @brifpuertopico TP y @brif_iglesuela RD junto con @UMEgob intentan parar el avance en la zona de #VillamontánDeLaValduerna
🎥⬇️ pic.twitter.com/iMQ6HmoFwB
18:04
En torno a 300 vecinos de Sesnández han tenido que ser evacuados por la cercanía de las llamas. Hace tres años vieron una situación similar con el incendio de la Sierra de la Culebra. Si bien, entonces no fueron obligados a abandonar sus hogares. Por el momento, el cierre de la carretera obliga a los evacuados a dirigirse hacia Tábara.
18:00
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia solo circularán hasta Zamora
Renfe informó de que los trenes de la línea de alta velocidad con origen Madrid sólo circulan hasta Zamora, mientras que aquellos que se inician en Galicia, finalizan su recorrido en Ourense. La compañía indicó en redes sociales que se están gestionando medios alternativos por carretera para el trayecto Zamora-Ourense.
Y es que quedó suspendida la circulación de trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid por un incendio próximo a la vía entre Vilavella y Porta Galicia. La cercanía de las llamas a la vía de alta velocidad es lo que ha obligado nuevamente a adoptar esta medida preventiva. Renfe permite los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para hoy para estos trayectos, informa Ical.
Técnicos de Adif están reconociendo la infraestructura para valorar la reanudación del servicio.
Los transbordos previstos son para el ALVIA 4325 Madrid-Zamora, desde Sanabria hasta destinos por carretera.; el AVE 4254, Vigo-Madrid, de Ourense a Zamora. A estas horas, no hay previsión de embarque del AVLO 4375 Madrid-Coruña, en Chamartín; el AVE 5382, Ourense-Madrid, y el AVLO 4334 Coruña-Madrid. Asimimso, no hay previsión para AVE 4345 Madrid-Coruña, en Chamartin, ni para el AVE 4565, Madrid-Vigo.
17:57
Importante
La situación del incendio de Molezuelas de la Caballeda obliga a desalojar a más de 400 nuevos vecinos en La Valduerna
La situación actual del incendio de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde del lunes a la zona de Castrocalbón, en la comarca leonesa de Valdería, obligó en la tarde de este martes a evacuar a más de 400 personas pertenecientes a cuatro nuevas localidades que podrían verse afectadas.
Los vecinos de Fresno de la Valduerna, donde hay 70 personas, Castrotierra de la Valduerna (25), Valle de la Valduerna (70) y Palacios de la Valduerna (270), que se trasladarán a La Bañeza, donde Cruz Roja todavía tiene camas disponibles en los cuatro albergues habilitados.
Estas personas se sumarán a las más de 6.000 desalojadas ya en una treintena de poblaciones entre el triángulo formado por el río Órbigo y la carretera de La Bañeza a Nogarejas.
17:49
Importante
Deciden evacuar Sesnández, en Zamora
Un vecino de Sesnández señala la peña El Castro, tapada por el humo. Rodrigo Ucero
17:43
Una de las poblaciones más cercanas es Sesnández. Efectivos de la Guardia Civil han procedido a cortar la carretera dirección Abejera desde Tábara y se plantean el desalojo de este cercano municipio.
17:32
El viento hace que el fuego avance hacia el norte. Ha superado la colina del municipio de Abejera y avanza en dirección a Ferreras de Arriba en el incendio originado en Puercas
17:24
Interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Galicia por la proximidad del fuego en Ourense
La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida, por segundo día consecutivo, por la proximidad de un incendio a la infraestructura en la provincia de Ourense. Según ha informado el Adif a través redes sociales, el corte afecta al tramo entre Vilavella y Porta de Galicia. De esta forma, los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.
17:19
Voluntarios con tractores acuden al rescate en Castrocalbón
Vecinos con tractores que acuden a realizar cortafuegos en el incendio forestal de Castrocalbón, en León, que, tal y como avisaron las previsiones de los expertos, se está complicado por momentos.
17:17
Adiós a la antigua estación de ferrocarril de Abejera
La antigua estación de ferrocarril de Abejera, del 1952 y que funcionó hasta 1977, ha quedado destrozada por las llamas. Los vecinos lamentan que estaba previsto un proyecto para rehabilitarla y que funcionará como hotel en el futuro.
17:16
En incendio en la Montaña Palentina, declarado parque natural, en el municipio de Resoba que continúa en nivel 2. Foto: Brágimo-Ical
17:01
«Era un infierno, solo veíamos oscuridad y cenizas»
Los vecinos de La Bañeza se vuelcan con los afectados por el incendio , atendiendo a un total de 1.200 personas el martes, 12 de agosto
17:00
El incendio de Cipérez, en Salamanca, sube a Nivel 1 de peligrosidad
Hasta quince efectivos se han desplazado a San Cristóbal de los Mochuelos -dentro del término municipal de Cipérez- para sofocar un fuego iniciado a las 14:40 horas. Este incendio dentro de la comarca de Vitigudino es el tercero activo en la provincia de Salamanca después de que se haya conseguido controlar el de La Bastida que llegó a Nivel 2.
Pasadas las 16:15 horas, la Junta de Castilla y León elevaba este incendio a la categoría de Nivel 1 de peligrosidad, puesto que «requiere medidas para la protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal». En él, trabajan cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, tres ELIF y un helicóptero.
Por el momento, se desconocen las causas que podrían haber originado el fuego así como la superficie afectada. Se trata del tercer incendio en tres días en la provincia de Salamanca que es elevado por su índice de gravedad potencial.
16:53
Declarado IGR 2 en #IFAnllares, #LeónESP, por:— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 13, 2025
• Amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes
• Puedan comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales
Más información en #INFORCYLhttps://t.co/G0Ctp9IqkQpic.twitter.com/xY8YfoDNFx
16:46
Sube a nivel 2 el incendio declarado en Anllares del Sil
La situación en Anllares se está complicando mucho este miércoles con un fuego que se inició el pasado viernes, 8 de agosto.
16:43
Desplazados por los incendios de Zamora: «En siete minutos nos envolvió una nube de humo y tuvimos que salir corriendo»
16:37
El incendio de una empacadora provoca un fuego en varias hectáreas en Palencia
El incendio de una empacadora y un tractor ocasionó un fuego que calcinó varias hectáreas de una tierra cosechada, así como gran número de pacas de paja en la localidad palentina de Lantadilla.
La columna de humo negro era visible a varios kilómetros de distancia desde la autovía A-62, por lo que el Servicio de Emergencias 1-1-2 movilizó a los bomberos voluntarios de la Diputación de Palencia, que envió al lugar dos vehículos, así como a la Guardia Civil.
El incendio no causo heridos, aunque el responsable de la tierra no logró salvar el tractor debido a que no pudo desengancharlo de la empacadora, origen del foco.
16:15
Importante
Investigado un hombre de 58 años por el incendio en Filiel, León
Investigado el autor de un incendio forestal en Filiel, término municipal de Lucillo, León. Como consecuencia del fuego, se quemaron 2 hectáreas de matorral y arbolado, extendiéndose el fuego hasta proximidades de la población. Efectivos del Equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León, han procedido en el día de hoy, a la investigación de un hombre de 58 años de edad, como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia grave.
15:48
La llegada del viento complica los incendios de León y Zamora
La situación podría complicarse con la llegada del viento, que, de cumplirse las previsiones, generaría un escenario muy peligroso, ya que el incendio podría expandirse en cualquier dirección. El terreno, compuesto por zonas agrícolas, rastrojos, campos cultivados y matorral, junto con la extrema sequedad y rachas de viento de hasta 50 km/h, ha favorecido la rápida propagación. La prioridad absoluta sigue siendo la protección de las personas, lo que implica que, en ocasiones, se queme más superficie para garantizar su seguridad.
Los medios aéreos no han podido operar en toda la mañana, y las previsiones para la tarde son muy desfavorables. «Se solicita encarecidamente que nadie se acerque a la primera línea, ya que el fuego avanza con tal rapidez que puede sorprender a cualquiera».
15:44
La UME desde Valencia a León
Militares del Tercer Batallón de Intervención BIEM3 de la Unidad Militar de Emergencias vuelan en estos momentos desde Valencia hacia León con la misión de reforzar a las unidades de la UME desplegadas en el noroeste peninsular.
15:34
Un herido por el incendio de Zamora: "El fuego llegó como si hubiera rociado con gasolina"
Miguel Sánchez, vecino de Abejera, se encontraba en su casa cuando las llamas le alcanzaron en la oreja y el codo .
15:18
Castrocontrigo, en León, y Santibáñez de Vidriales, en Zamora, las zonas más preocupantes
Desde el puesto de mando avanzado del incendio en situado en la localidad de La Bañeza se informó que las zonas más preocupantes en este momento son Castrocontrigo y Santibáñez de Vidriales, esta última en la provincia de Zamora, donde se concentra el mayor número de medios para contener las llamas.
Los puntos más activos no ponen en riesgo a otras poblaciones, aunque, según el CECOPI, no se permitirá el acceso a más personas en los pueblos afectados. No se prevén nuevos desalojos ni evacuaciones por ahora, pero las medidas se irán adaptando a la evolución del fuego.
14:50
Mañueco afirma que “nadie del Gobierno, ni de la Junta, ni de otras administraciones ha planteado la necesidad de tener un nivel 3”
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó hoy que “nadie del Gobierno de España, ni por parte de la Junta, ni de otras administraciones como las diputaciones, ha planteado la necesidad de tener un nivel 3” (Situación operativa de emergencia correspondiente y consecutiva a la declaración de emergencia de interés nacional por la persona titular del Ministerio competente en materia de interior).
Así de tajante se mostró el presidente de la Junta, en declaraciones recogidas por Ical, al ser preguntado por la posibilidad de elevar la situación de la Comunidad al nivel 3 por los incendios declarados desde el fin de semana, que ascienden a 90.
“He estado presente en varios CECOPI autonómicos y nadie ha planteado la necesidad de tener un nivel 3”, aseguró Mañueco, que también afirmó que se acordó poner a disposición de los técnicos que dirigen el operativo contra incendios “todos los medios que pidan”.
Sin embargo, el presidente de la Junta volvió a insistir en que pese a que los medios son “suficientes”, las circunstancias geográficas y, especialmente, las meteorológicas “adversas extremas” son las que han provocado que, en ocasiones como la tarde de ayer, los fuegos estuvieran “fuera de la capacidad de extinción”.
14:38
Los servicios de extinción tratan de “contener la propagación« de los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas hacia el norte de la provincia de Zamora»
Efectivos de extinción de incendios de la Junta de Castila y León, junto a medios del MITECO, Diputación Provincial, UME, Guardia Civil y Protección Civil, están trabajando “intensamente” con el principal objetivo “contener la propagación y reproducción” de los incendios de Molezuelas de la Carballeda, iniciado el pasado domingo, como el de Puercas, que comenzó el lunes, hacia el norte de la provincia, salvaguardando en todo momento la seguridad de las personas y la protección de las poblaciones.
La previsión es que, a lo largo de la tarde, las condiciones meteorológicas sean adversas, dificultando el trabajo del personal de extinción de incendios. Ambos fuegos tienen focos activos que, debido a los vientos, se desplazan hacia el norte. “Los dos incendios se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, activos y en situación complicada”, destacaron desde la Junta a Ical.
En este sentido, el Gobierno regional hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para que sigan estrictamente las indicaciones de las autoridades y se eviten conductas que pongan en riesgo a la población como al personal de extinción. en este sentido, indicaron que “permanecer en un municipio cuando ha sido desalojado o regresar antes de que se autorice la vuelta puede entrañar un grave peligro, especialmente por la posibilidad de cambios repentinos en la dirección e intensidad del viento”.
14:28
Importante
Mañueco advierte que «aún quedan momentos difíciles» por los incendios de León y Zamora
La trágica situación que viven las provincias de León y Zamora, en las que el avance de las llamas se ha cobrado ya una víctima mortal y más de siete personas han resultado heridas (cuatro en estado crítico) además de obligar al desalojo de más de 8.200 vecinos de cincuenta pueblos obliga a la Junta de Castilla y León a tomar medidas «inmediatas» para paliar los efectos de estos fuegos que por momentos escapan al control de los medios de extinción.
«A día de hoy la situación es mejor que ayer aunque los incendios siguen activos y vamos a tener momentos difíciles », ha señalado Alfonso Fernández Mañueco en una comparecencia posterior a la reunión con miembros de su Ejecutiva para abordar las actuaciones de reconstrucción de las zonas afectadas por el fuego.
14:21
Importante
Mañueco analizará de forma «serena y conjunta» el mantenimiento del operativo de incendios durante todo el año
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este miércoles que, una vez concluya la actual campaña de incendios, el Ejecutivo autonómico llevará a cabo una «reflexión seria, serena y conjunta» sobre la posible ampliación del operativo contra incendios y su mantenimiento durante todo el año como reclaman algunos sindicatos. Actualmente, como ha precisado Mañueco, trabajan en distintos turnos unas 1.500 personas entre profesionales y personal contratado por la Junta, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y medios dependientes del Ministerio y ha subrayado que en la extinción «no se ha contratado a voluntarios», al tiempo que ha explicado que los técnicos solicitan los medios necesarios -terrestres o aéreos- a medida que la situación lo requiere.
El presidente ha insistido en que las condiciones meteorológicas «extremas» de estos días, con altas temperaturas, sequedad y fuertes vientos, han provocado incendios «fuera de la capacidad de extinción» habitual. Según palabras de los técnicos, ha dicho, se trata de situaciones que hace décadas se afrontaban una vez en la carrera de un ingeniero forestal y que ahora pueden repetirse cada año.
El presidente ha remarcado que no se trata de un problema del operativo, ya que, según ha relatado, cuando las condiciones han dado tregua, como en la pasada noche, los equipos han avanzado de forma «rápida y eficaz», y se ha logrado que la situación «hoy sea mejor que la de ayer por la mañana», aunque todavía se esperan «momentos difíciles». De este modo, Fernández Mañueco ha explicado que, si se requieren más recursos, se recurre primero a otros operativos provinciales, después a la colaboración entre comunidades autónomas y, en tercer lugar, al apoyo de la UME.
En cuanto a la dotación de medios, ha recordado que en 2022, tras una temporada similar marcada por circunstancias meteorológicas adversas, la Junta convocó al Diálogo Social y alcanzó «dos grandes acuerdos», el primero, duplicar el presupuesto destinado a la extinción y mejorar las condiciones laborales y retributivas de los profesionales, así como incrementar los medios terrestres y aéreos y, el segundo, «triplicar» la inversión en prevención, que este año asciende a 74 millones de euros, «la cifra más alta de la historia de Castilla y León» y, probablemente, «la mayor de una comunidad autónoma en España».
14:16
La previsión de tormenta seca podría provocar que el incendio de Molezuelas de la Caballeda (Zamora) y la Valdería leonesa “se pueda escapar”
La previsión de “tormenta seca con vientos erráticos y cambiantes” podría hacer peligrar los avances logrados hasta ahora en la extinción del incendio de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial originado el sábado de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde del lunes a la comarca de la Valdería, en la provincia de León.
Tras una noche en la que “los trabajos nocturnos de contención del perímetro en la zona de la cabeza y el flanco oeste fueron favorables”, el director técnico de extinción, Antonio Rodríguez Martín, explicó hoy a los pies del Puesto de Mando Avanzado, situado en La Bañeza, que en estos momentos se está atendiendo todo el perímetro, aunque los trabajos se concentran en dos puntos calientes, situados en Santibáñez de Vidriales, en la provincia de Zamora, y la zona de Nogarejas, en la provincia de León, informa Ical.
La previsión meteorológica, sumada al hecho de que “mucha superficie de dentro del perímetro existente no se ha quemado porque el fuego ha pasado muy rápido por una superficie de terreno agrícola de barbecho”, podría hacer que “el fuego se escapara” y quemar zonas hasta ahora no quemadas. Por este motivo también se continuarán las actuaciones en la zona oeste, para intentar que no pase a la zona de Tabuyo del Monte.
“El incendio está activo, no está estabilizado, ni mucho menos, pero veremos cómo nos resulta la tormenta y esperemos que no monte otros focos secundarios”, reconoció el director técnico de extinción, al tiempo que puntualizó que “el hecho de que del fuego esté encajonado no quiere decir que en cualquier momento no se pueda escapar”.
14:13
Militares de un batallón de la UME en Valencia vuelan a León para ayudar a la extinción de incendios en el noroeste peninsular
Militares del Tercer Batallón de Intervención de la Unión Militar de Emergencias en Valencia vuelan a estas horas a León para reforzar a las unidades de la UME desplegadas en el noroeste peninsular. Este Batallón se encuentra ubicado en las instalaciones que la UME tiene en la Base Militar Jaime I, en el término municipal de Bétera (Valencia). Las zonas de implantación responsable del batallón militar son, habitualmente, Valencia, Murcia y Baleares, aunque, como ha ocurrido en esta ocasión, pueden desplazarse a otros lugares. Se trata de militares que poseen medios y preparación para hacer frente a catástrofes naturales como los incendios forestales.
