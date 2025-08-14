11:08

Importante

Castilla y León mantiene seis incendios en nivel 2 de peligrosidad y cuatro en el uno, junto a siete activos

Seis incendios siguen a estas horas en nivel dos de peligrosidad, con el de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo en Zamora y afecta a las provincias zamorana y leonesa y el de Puercas, en Zamora, que se originó el lunes. Asimismo, están en nivel dos del índice de gravedad potencia (IGR) los fuegos de la provincia de León de Yeres, que afecta a Las Médulas, Llamas de la Cabrera y Anllares del Sil; así como el de Palencia de Resoba, informa Ical. En relación a la provincia leonesa, los incendios forestales originados hace ya varios días la comarca del Bierzo, concretamente en Llamas de Cabrera y en Yeres, que afecta al paraje natural de La Médulas, se unirán previsiblemente a lo largo de las próximas horas, según las previsiones de la Junta. Una provincia en la que hay más de 7.800 personas desalojadas de 34 localidades.

Cabe destacar además que hay otros cuatro incendios en nivel 1, también en León, en Orallo, Fasgar, Barniedo de la Reina y Pardesivil; y otros cuatro activos, en esta provincia en Castrocalbón, Los Barrios de Luna, San Feliz de las Lavanderas y Cármenes.

De igual manera, se encuentran activos incendios en Tarilonte de la Peña (Palencia), El Casarito (Salamanca) y Castromil, en Zamora.