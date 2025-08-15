El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ana Ariza, del grupo solidario de Whatsapp.

Ana Ariza, del grupo solidario de Whatsapp. J. C. Castillo
Zamora

Solidaridad vecinal, un gigante en la lucha contra el fuego: «Las brigadas necesitan comida y agua»

Más de 700 personas se organizan a través de un grupo de Whatsapp para hacer llegar víveres y enseres a albergues, efectivos del operativo de extinción y afectados por los incendios que han arrasado más de 40.000 hectáreas

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Abejera

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:30

El manido mantra del pueblo salva al pueblo es una realidad cuando de solidaridad se trata. Tres años después de los devastadores incendios de la ... Sierra de la Culebra el fuego vuelve a cebarse con una provincia despoblada y desdeñada, echando a perder más de 40.000 hectáreas, por el momento. Quienes no la olvidan son los mismos que ya mostraron el mismo músculo hace tres años. De esas cenizas surgieron Zamora Solidaria y La Culebra no se calla, que vuelven a tirar de coraje para llenar primero los albergues y los estómagos agradecidos de las brigadas de Bomberos Forestales, ante unas condiciones de avituallamiento que han sido puestas en entredicho en las últimas jornadas. Después la fauna y los animales de granja, muchos heridos, otros hambrientos ante las necesidades de pasto, forraje y paja.

