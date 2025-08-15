El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las llamas avanzan en el término municipal de Abejera, en Zamora. José C. Castillo

El incendio de Molezuelas se perfila como el más devastador desde que España tiene registros

Los cálculos más recientes ya hablan de 39.714 hectáreas quemadas, que ahondan la herida histórica que el fuego deja en Zamora y León

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:10

Los ojos de los satélites que sobrevuelan la órbita terrestre siguen muy de cerca lo que ocurre estos días en Zamora y León. A pie ... de monte, las llamas avanzan, la devastación es terrible, hay más de cincuenta pueblos y 9.500 vecinos que han tenido que abandonar su hogar. Y mientras allí arriba, la tecnología permite calcular la superficie arrasada hasta el momento. Los datos los aporta el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) y la última cifra ofrecida (este jueves por la tarde) es desalentadora.

