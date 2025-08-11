Las llamas reavivan la pesadilla en Congosta y Ayoó: «Estamos igual que cuando pasó en la Culebra»

Jenifer Santarén Valladolid Lunes, 11 de agosto 2025, 22:12 | Actualizado 23:01h. Comenta Compartir

Volvieron a sus casas esta mañana, pero ha sido solo un espejismo, porque esta tarde las altas temperaturas y el viento han reavivado las llamas de unos focos que, aunque aparentemente se habían controlado, no estaban extintos. Una enorme columna de humo negro se erguía a primera hora de la tarde de este lunes nuevamente sobre el cielo de las localidades de Zamora evacuadas el domingo. 800 vecinos de Uña de Quintana, Molezuelas de Carballeda, Cubo de Benavente y Congosta de Vidriales, fueron desalojados tras originarse un fuego en Molezuelas que ha arrasado más de 3.500 hectáreas. Y aunque esta mañana las autoridades ordenaban su realojo, en torno a las cuatro de la tarde la situación se ha descontrolado con nuevas lenguas que esta vez han cercado con mayor virulencia la comarca de Vidriales.

Pasadas las cuatro y media el Puesto de Mando Avanzado, constituido en Molezuela, daba la orden de confinar la localidad de Congosta, después de que las llamas tomaran con virulencia un pinar y una peña conocida como la Congustura, originando varios focos que han cercado la localidad. Allí se han vivido momentos de tensión e incertidumbre, ante el rápido avance de las llamas y la falta de directrices claras.

Si bien en un primer momento la orden era confinar, momentos después un vehículo de Protección Civil conminaba a los vecinos a concentrarse en la plaza mayor del municipio con documentación y ropa de abrigo para volver a evacuar a la población a la cercana Camarzana, donde la noche anterior se habilitaron las instalaciones del polideportivo municipal y albergue, que alojaron a 150 vecinos de las cuatro localidades desalojadas. Segundos después del aviso hecho por megafonía, una llamada del CECOPI instaba a la alcaldesa a pedir a los vecinos que siguieran las indicaciones de la Guardia Civil, regresando de inmediato a sus casas. Se imponía la orden del confinamiento.

«Nos encontramos rodeados de fuego por todos los lados y nadie nos dice nada claro. Además, a unos un amigo Guardia Civil les dice que se vayan, a nosotros que nos quedemos en casa, esto es un sinsentido», ha criticado la regidora de Congosta, Visitación Perales, que tras el avance de la tarde ha expresado el malestar por la situación generada, denunciando una falta de recursos, en parte, por el despliegue realizado en León, donde fue necesario desplazar medios de la provincia. «Ayer por la tarde solo había un helicóptero. Para la Junta es más importante las Médulas que las vidas y las casas de las gentes de estos pueblos, que son muy mayores. Estamos igual de abandonados que cuando pasó en la Sierra de la Culebra», lamentaba, a la par que agradecía a los vecinos del pueblo una colaboración ciudadana que ha impedido una tragedia de mayores dimensiones, ante lo que ha calificado como «desbarajuste».

El rápido avance del fuego y la escasez de medios ha obligado a la colaboración de vecinos, brigadas forestales y Guardia Civil, con unas unidades completamente desbordadas ante la magnitud de unas llamas que pronto han alcanzado distintos puntos de la localidad. Llegando a entrar en algunas casas pese al esfuerzo vecinal. A falta de una evaluación de daños oficial y reposada, pues el caos vivido ha impedido contabilizar los daños materiales con exactitud, la regidora estima que el fuego ha alcanzado «al menos dos casas», mientras que han podido llegar a tiempo con la manguera para salvar unas «tres o cuatro viviendas».

Casi dos horas después de que las llamas comenzaran a avanzar hacia la localidad, en torno a las siete de la tarde, se incorporaban refuerzos de los Bomberos de Aliste. Los trabajos se han centrado durante toda la tarde en impedir el avance de las llamas y perimetrar las zonas donde aún no habían penetrado para proteger el pueblo. «Son lenguas de tres o cuatro metros, no podemos hacer nada», explicaba un bombero forestal ante el desconsuelo del propietario de un hotel rural de la localidad, próximo a la presa donde avanzaban las llamas.

Una situación similar se vivía de forma paralela en la cercana localidad de Ayoó de Vidriales, a la que se han extendido las llamas con rapidez, obligando también a su confinamiento y al corte de la carretera ZA-P-2524 en esa dirección, que se ha mantenido cerca de dos horas. Hay al menos una nave calcinada y un coche. Y se estima que también pueda haber daños en varias viviendas. En Cubo de Benavente, donde también se reavivaron dos focos en torno a las dos del mediodía, la situación ha estado más controlada. Los vecinos se han movilizado para desbrozar las tierras próximas al camino donde la columna de humo provocaba el nerviosismo de los vecinos, después de que el fuego, que alcanzó el núcleo urbano de la localidad, calcinara una casa y una nave de productos de ferretería el día anterior.

Junto a estos focos, se ha reactivado también el incendio de Molezuelas, que aún se encuentra en nivel dos, en concreto en la zona de Cubo de Benavente. Hasta aquí se han dirigido varios helicópteros con cestas de agua para intentar frenar un foco que se habría reavivado dadas las altas temperaturas y cambios en la dirección del viento, según explicaban algunos efectivos de la UME. La evolución de las llamas durante la noche había sido favorable y el incendio amaneció hoy sin llama en el perímetro, por lo que solo se limitaba al interior. Eso sí, la Junta de Castilla y León advirtió a primera hora de que existían «gran cantidad» de puntos calientes, que podían provocar reactivaciones en «cualquier momento».

A última hora de la tarde y con la carretera abierta en dirección Cubo de Benavente, las autoridades han recomendado la evacuación, aunque voluntaria, abandonando algunos coches la localidad. Y un nuevo incendio en la localidad de Puercas, que está siendo defendida por los bomberos, ha obligado a desalojar San Martín de Tábara. Mientras que los vecinos de Villageriz y Alcubilla de Nogales pasaran la noche fuera de sus casas por el foco reavivado en Mozuelas.