El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en Cubo de Benavente este lunes por la mañana. Alberto Mingueza

El incendio de Zamora obliga a confinar a la población de Congosta y Ayoo de Vidriales

La mayor parte de los medios de extinción se han trasladado hasta el foco, donde se han vivido momentos de confusión por las órdenes contradictorias ante la situación de emergencia

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:08

Una columna de humo negro ha vuelto a cubrir el cielo sobre las localidades de Molezuelas, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta en ... la tarde de este lunes después de que a primera hora de la mañana se diera la orden de realojar a los más de 800 vecinos que fueron evacuados de las cuatro localidades ante la amenaza de las llamas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  2. 2 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  3. 3 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  4. 4

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  5. 5

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  6. 6 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  7. 7

    Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago
  8. 8

    El pliego que se ultima para diseñar el túnel de San Agustín estima su coste en 14 millones
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio de Zamora obliga a confinar a la población de Congosta y Ayoo de Vidriales

El incendio de Zamora obliga a confinar a la población de Congosta y Ayoo de Vidriales