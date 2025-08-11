El incendio de Zamora obliga a confinar a la población de Congosta y Ayoo de Vidriales

Una columna de humo negro ha vuelto a cubrir el cielo sobre las localidades de Molezuelas, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta en ... la tarde de este lunes después de que a primera hora de la mañana se diera la orden de realojar a los más de 800 vecinos que fueron evacuados de las cuatro localidades ante la amenaza de las llamas.

Son varios los focos que a esta hora de la tarde pemanecen activos, después de que la amenaza de las llamas comenzara a reavivarse ante el temor de los vecinos de Cubo de Benavente.

Aunque todos los esfuerzos se centran ahora mismo en asegurar la localidad de Congosta, donde se vive una situación confusa por las órdenes contradictorias de Protección Civil y el Cecopi, que ha decretado el confinamiento de la localidad, instando a los vecinos a permanecer en sus casas ante la amenaza de varias columnas de humo que rodean la localidad.

Minutos más tarde, una furgoneta de Protección Civil ha anunciado una nueva evacuación, ordenando a los vecinos a concentrarse en la plaza del pueblo con la documentación y ropa de abrigo. Orden que minutos más tarde ha sido anulada desde el puesto de mando avanzado, instando a seguir las instrucciones de la Guardia Civil.

La orden finalmente ha sido recluir a los vecinos en los domicilios. También a los de la cercana población de Ayoo de Vidriales. Hasta aquí se dirigen la mayor parte de los medios de extinción de incendios tras registrarse una nueva lengua de fuego. Además, permanece cortada la carretera provincial ZA-P-2524.

Junto a este foco, se ha reactivado otro del incendio de Molezuelas, que aún se encuentra en nivel dos, en concreto en la zona de Cubo de Benavente. Hasta aquí se han dirigido varios helicópteros con agua que cogen de una presa de Congosta para intentar frenar un foco que se habría reavivado dadas las altas temperaturas y cambios en la dirección del viento, según explican algunos efectivos de la UME.

El fuego ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a 850 personas de los municipios de Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta, muchas de las cuales han pernoctado en el polideportivo de Camarzana de Tera. Todas ellas han podido regresar a sus casas al filo del mediodía.

La evolución de las llamas durante la noche había sido favorable y el incendio amaneció hoy sin llama en el perímetro, por lo que solo se limitaba al interior. Eso sí, la Junta de Castilla y León advirtió a primera hora de que existían «gran cantidad» de puntos calientes, que podían provocar reactivaciones en «cualquier momento».