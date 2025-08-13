El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vecino de la localidad observa el incendio

Un vecino de la localidad observa el incendio Rodrigo Ucero

Zamora

La amenaza del fuego obliga a evacuar Sesnández: «El viento ha cambiado y tenemos que salir del pueblo»

Decenas de vecinos, quienes ya tuvieron que evacuar con los incendios de la Sierra de la Culebra, han sido trasladados a Tábara y Alcañices

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:02

«Otra vez no». Era una de las frases más repetidas entre los vecinos de Sesnández, quienes todavía tienen muy presente en el recuerdo el ... fuego que asoló la Sierra de la Culebra hace tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  2. 2

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  3. 3

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  4. 4 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  5. 5 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  6. 6

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8 Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año
  9. 9

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  10. 10 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La amenaza del fuego obliga a evacuar Sesnández: «El viento ha cambiado y tenemos que salir del pueblo»