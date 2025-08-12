Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora Varios incendios de nivel 2, otros de nivel 1 y algunos activos pero no controlados preocupan en las dos provincias

El fuego asola las provincias de León y Zamora. Las altas temperaturas, la falta de humedad y el viento en determinados momentos han complicado la extición de los diferentes focos activos.

■ LEÓN

Un problema que se ha incrementado con la gran cantidad de fuegos activos y con altos niveles de peligrosidad de manera simultánea. Algunos se iniciaron el viernes, otros el sábado, pero fue en la jornada del domingo, 10 de agosto, cuando todo se complicó. Las comarcas leonesa de Laciana, El Bierzo y la Cabrera han sido las más perjudicadas, aunque en algún momento del fin de semana también se activaron incendios en León capital, Villacedré y Benamariel.

El lunes la situación no mejoró, a pesar de la gran cantidad de medios desplazados a cada uno de los incendios forestales.

Nivel 2 - Yeres

Uno de los incendios forestales que más preocupa dada su afectación en Las Médulas, un paraje único que es Patrimonio de la Humanidad de un valor incalculable.

El domingo por la mañana el incendio parecía controlado y de repente un torbellino de fuego complicó las labores. Un ingeniero forestal explica a Leonoticias qué ocurrió en el incendio de Yeres para que pasara de estar cerca de ser controlado a llegar a las viviendas y arrinconar a los servicios de extinción. Por su parte, el alcalde de Carucedo asegura que la situación «es estable» pero temen que «los rescoldos puedan reactivar las llamas».

La principal preocupación ahora se centra en la zona de Castroquilame, con dirección a Pombriego y al municipio de Benuza, así como en la gran masa forestal situada sobre Salas de la Ribera.

Nivel 2 - Llamas de la Cabrera

En cuanto al incendio forestal de Llamas de Cabrera, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio apuntó que «preocupa que pueda afectar a Llamas de Cabrera y Santalavilla», que han sido desalojadas de forma preventiva, mientras que «trabajan medios para tratar de evitar que se extiendan y buscar una ventana de seguridad donde los bulldozer puedan trabajar en una zona de alta montaña».

Nivel 2 - Paradiña

La Junta ha elevado a 2 el Índice de Gravedad Potencial (IGR) para el incendio que se registra en la localidad de Paradiña, en el municipio leonés de Villafranca del Bierzo. El fuego se originó pasadas las siete de la tarde de este domingo y se investiga su origen.

El nivel de gravedad decretado se debe a que existen situaciones de grave riesgo para la población, bienes o daño forestal muy importante que exigen medidas para la atención y socorro de la población o la protección de bienes.

«El fuego está a más de dos kilómetros del pueblo, si no cambia la dirección del viento no hay peligro». Estas son las palabras de angustia, tensión y preocupación del alcalde pedáneo de Paradiña, perteneciente al municipio de Villafranca del Bierzo, Raúl Bermúdez.

Nivel 1 - Orallo

En Laciana se viven horas angustiosas para intentar controlar el incendio que asola los montes de Orallo. El amplio dispositivo de medios de lucha contra el fuego desplegado intensifica los trabajos para perimetrar por completo la zona como paso necesario para controlar las llamas. Unas labores que se están complicando por la dificultad del terreno.

«Hay una parte de perimetración que no se puede hacer por las dificultades del terreno pero con la perimetración que han hecho ahora se estima que pueda alcanzarse la posibilidad de tener el incendio controlado aunque a estas horas todavía no está», explica el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

Horas angustiosas para el primer edil y los vecinos «porque los focos se reavivan» en un incendio, del que el alcalde destaca «el gran daño económico y medioambiental para los ganaderos».

Nivel 1 - Fasgar

El incendio de Fasgar está asegurado en la parte sur, aunque «está activo de forma importante en la parte que va hacia Palacios del Sil, donde se concentran los trabajos del operativo para «buscar ventanas y oportunidades de defensa».

La alcaldesa de Muria de Paredes, Carmen Mallo, indica que «la situación que están viviendo es un horror» y que se trata de «un claro reflejo del ser como es el ser humano». La edil admite que, en estos momentos, «no se encuentra con fuerzas, ni encuentra las palabras de para reflejar cómo verdaderamente se siente».

■ ZAMORA

Por otra parte en la provinciad de Zamora permanecen activos en nivel dos sendos incendios en Puercas y en Molezuelas de la Carballeda que se ha extendido a otras localidades aledañas y ha saltado a la provincia de Léon. En Zamora se encuentran evacuadas las localidades de: Congosta, Villageriz, Alcubillas de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo, San Pedro de la Viña, Puercas y Ferreruela de Tábara mientras en otros muncipicios está decretado el confinamiento: Congosta y Ayoo.

Nivel 2- Moleluzelas de la Carballeda

En incendio se desncadenó entre dicha localidad zamorana y Cubo de Benavente y obligó a evacuar a unas 350 personas, 200 en Cubo de Benavente y 150 en Molezuelas este domingo. El incendio en Puercas se originó a las 18.27 horas. Una hora más tarde, la Junta de Castilla y León declaró el nivel 2, ya que presentaba peligro para los núcleos de población y era necesaria la evacuación.

Nivel 2 - Puercas

El fuego ha vuelto al corazón de la Sierra de la Culebra con este incendio. Los habitantes de Puercas de Aliste, perteneciente al municipio de Gallegos del Ríos fueron evacuados a Alcañices así como los de Ferreruela. Por el momento no se ha determinado el origen del incendio.

