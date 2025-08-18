La Junta anuncia un plan de ayudas de más de 100 millones de euros para la recuperación tras los incendios

La Junta presentará este miércoles un plan de ayudas superior a los 100 millones de euros para paliar los efectos de los incendios que han ... dejado ya tres fallecidos, varios heridos y miles de hectáreas arrasadas en Castilla y León. La medida llega en plena emergencia, con nueve fuegos de nivel 2 y once de nivel 1 aún activos, sin intenciones de subir al siguiente porque «no pondría a disposición más medios de los que ya están y de los que ya han solicitado», ha asegurado este lunes el portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

El presupuesto incluirá ayudas directas a viviendas y enseres dañados, a empresas afectadas y a los gastos de desalojos soportados por particulares y ayuntamientos. También se contemplan inversiones en la recuperación de bienes públicos, reforestación de zonas dañadas y un programa específico para Las Médulas, enclave Patrimonio de la Humanidad afectado por los incendios.

El operativo de extinción afronta «jornadas de máxima dificultad» y pide a la población que siga las indicaciones de los servicios técnicos, de las fuerzas de seguridad y de los equipos de emergencia. Carriedo ha afirmado que la colaboración ciudadana es esencial para «minimizar riesgos y evitar negligencias que puedan originar nuevos fuegos», porque «la mayor parte tienen origen en el ser humano».

La Junta ha identificado dos focos especialmente preocupantes en este momento: el incendio que avanza desde Cáceres hacia el sur de Castilla y León y el que procede de Ourense con riesgo de afectar a la zona norte. A ello se suma la detección de incendios intencionados durante la noche y la mañana de este lunes, como el de Navasfrías, en Salamanca, que presenta indicios claros de provocación. El portavoz ha calificado este hecho como una «preocupación añadida» y ha reclamado máxima colaboración ciudadana para identificar a los autores y ponerlos a disposición judicial.

17 días consecutivos de calor extremo

Castilla y León acumula ya 17 días consecutivos de calor extremo con olas sucesivas acompañadas de «vientos intensos que complican enormemente la labor de extinción», ha explicado el portavoz. «Solo en la última semana se han registrado 200 incendios» en el territorio autonómico.

Además, ha recordado que cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, los equipos avanzan con eficacia en la extinción, pero ha subrayado que en circunstancias adversas hay fuegos que resultan imposibles de controlar. Aunque entiende la fuerza vecinal de negarse a abandonar sus casa, ha afirmado que puede resultar una «carga adicional», ya que «es un elemento añadido de preocupación para los servicios de extinción».

Dos helicópteros tipo Chinook, procedentes de Holanda

Respecto a los medios adicionales, Carriedo confirma que la Junta ha solicitado refuerzos al Gobierno central y que, de momento, no han llegado, aunque se prevé que lo hagan en las próximas horas. Lo que sí han recibido son dos helicópteros tipo Chinook con capacidad para transportar 7.500 litros de agua cada uno, procedentes de Holanda y enviados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

La posibilidad de declarar el nivel 3 de alarma aún no se baraja; de hecho, el portavoz ha asegurado que los técnicos no consideran necesario ese paso, ya que no implicaría más medios ni un cambio operativo real. En cuanto a la «batalla política», ha afirmado que toda la atención del Ejecutivo está centrada en «la vida de las personas»: extinguir los incendios, proteger a los ciudadanos y diseñar las ayudas para la recuperación económica y social.

Finalmente, la Junta ha llamado a la «responsabilidad ciudadana» para evitar conductas imprudentes, denunciar comportamientos sospechosos y acatar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Además, ha señalado que la colaboración colectiva resulta «imprescindible para superar este momento crítico».