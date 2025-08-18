El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carriedo comparece este lunes para el seguimiento de los incendios. Ical

Castilla y León

La Junta anuncia un plan de ayudas de más de 100 millones de euros para la recuperación tras los incendios

El Gobierno autonómico descarta activar el nivel 3 porque «no pondría a disposición más medios«, a pesar de sumar ya tres fallecidos y varios heridos

Lucía San José

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 15:36

La Junta presentará este miércoles un plan de ayudas superior a los 100 millones de euros para paliar los efectos de los incendios que han ... dejado ya tres fallecidos, varios heridos y miles de hectáreas arrasadas en Castilla y León. La medida llega en plena emergencia, con nueve fuegos de nivel 2 y once de nivel 1 aún activos, sin intenciones de subir al siguiente porque «no pondría a disposición más medios de los que ya están y de los que ya han solicitado», ha asegurado este lunes el portavoz, Carlos Fernández Carriedo.

  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  3. 3

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  6. 6

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  9. 9

    El fuego arrasa 17 casas de Cansoles y el trabajo se centra en proteger Guardo
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

