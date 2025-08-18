El humo de los incendios en Salamanca y Ávila deteriora la calidad del aire en Segovia

La ciudad de Segovia y parte de su provincia ha amanecido hoy con una notable disminución en la calidad del aire, consecuencia directa del humo ... generado por los incendios forestales activos en las provincias vecinas de Salamanca y Ávila.

Según datos de laSegún datos de la plataforma IQAir, los niveles de partículas PM2.5 han alcanzado los 23 microgramos por metro cúbico, superando en 4,6 veces las recomendaciones de la OMS. Este ambiente cargado, que reduce la visibilidad y genera molestias respiratorias, impone la adopción de precauciones, especialmente para personas con problemas respiratorios, niños y mayores.

La Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León ha alertado sobre la situación, que también afecta a otras zonas de la región debido a los múltiples focos de incendio, que han arrasado miles de hectáreas. La combinación de altas temperaturas, viento y vegetación seca ha intensificado la propagación del humo y los segovianos perciben un aire viciado y una atmósfera opresiva.