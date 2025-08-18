El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Incendio de Canalejas y Calaveras de Arriba desde el lado de Guardo. R. Jiménez

Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»

Exigen su activación inmediata ante la oleada de incendios que sufre la Comunidad

E. N.

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:33

Las cuadrillas de especialistas en lucha contra incendios forestales (ELIFs) de Castilla y León muestran su «profunda preocupación y malestar ante la situación actual», pues según denuncian, muchas de las dotaciones están paradas en base, sin ser activadas, mientras la Comunidad afronta una grave oleada de incendios forestales, con graves riesgos para los montes, la biodiversidad y las poblaciones rurales.

«Nos preguntamos cómo es posible que, en un contexto de emergencia como el que se vive estos días, no se haya procedido ya a nuestra activación total. Resulta incomprensible y una auténtica vergüenza que, contando con personal cualificado, entrenado y preparado para actuar de manera inmediata, se nos mantenga inactivos», añaden en un comunicado.

En este sentido, las ELIFs recuerdan que son «un recurso esencial en el operativo de extinción de incendios forestales en Castilla y León», pues su experiencia y preparación «no pueden quedar desaprovechadas mientras el territorio arde». De ahí que exijan a la Junta de Castilla y León que proceda «de manera urgente» a la activación de todas las cuadrillas ELIF, «sin más demoras».

Insisten en que esta demanda no se trata únicamente de una cuestión laboral, «sino de responsabilidad pública y de seguridad para nuestros pueblos y montes. La ciudadanía merece un operativo completo y eficaz en un momento tan crítico».

Finalmente, las cuadrillas de especialistas en lucha contra incendios forestales piden «explicaciones claras» sobre por qué no se les ha activado antes y concluyen reclamanco que esta situación no vuelva a repetirse.

