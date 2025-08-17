Los bomberos forestales piden la destitución de Quiñones por «negligencia reincidente»

Sofía Fernández Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 10:47 Comenta Compartir

Lucha incansable y a contrarreloj para ganar la batalla al fuego que devora la comunidad desde hace una semana y que deja un balance funesto, de muertes, heridos, la destrucción de más de 40.000 hectáreas, según las primeras estimaciones, miles de personas evacuadas y medio centenar de pueblos afectados por el imparable avance del fuego.

Ahora mismo en la región hay un total de 40 incendios activos, 24 de ellos aún sin controlar de los que 11 permanecen en nivel 2 de gravedad potencial. Un panorama devastador que sitúa además al incendio de Molezuelas como el más devastador desde que España tiene registros.

La gestión de los incendios y sus dramáticas consecuencias han llevado a la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) a exigir «la destitución inmediata de los responsables de la devastadora tragedia humana y medioambiental que vivimos en nuestra comunidad», han señalado en un comunicado en el que advierten además de la situación de extenuación en la que se encuentran.

La gestión forestal y del Operativo de Incendios de Castilla y León es competencia de la Junta de Castilla y León y desde Atifcyl hablan de una «demostrada y reincidente negligencia del director general de patrimonio natural, José Ángel Arranz, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones».

Apuntan además que después de los incendios de Navalacruz en 2021 y de la Sierra de la Culebra en 2022 con cuatro víctimas mortales (entre ellas un bombero forestal) «no han emprendido ningún cambio sustantivo en la gestión forestal y en el operativo de incendios. No hay un verdadero plan de prevención ni una planificación acorde a las necesidades actuales de nuestro territorio». Se quejan los bomberos forestales de la creciente precariedad e inestabilidad que sufren en la comunidad donde hasta el «no se contrata personal para cubrir las vacantes que se han ido dejando» y estiman las mismas en un 30 %.

Menos despilfarro, mejores condiciones

En los últimos dos años, desde Atifcyl han denunciado «el continúo despilfarro de fondos públicos por parte del consejero de Medio Ambiente y el director de Patrimonio Natural con un presupuesto cinco veces mayor que el de 2022, que »han gastado en multitud de licitaciones para el beneficio de empresas privadas, alquiler de autobombas con un sobredimensionado coste, desmantelamiento de torres de vigilancia que son sustituidos por carísimas cámaras que han demostrado su incapacidad para la detección temprana de incendios forestales, además de compras de tablets, kits intragables de avituallamientos y un sinfín de caprichos absurdos y mal hacer« apuntan.

Desde Atifcyl instan, por tanto, a estas «imprescindibles destituciones», a la reversión de las privatizaciones que permita alcanzar un operativo 100% público «porque ahora mismo hay 35 empresas privadas que tienen contratados actualmente a más del 60 % de los bomberos forestales» y al 100% todo el año, «porque seguimos con periodos de trabajo entre 4 meses y 9 meses en el mejor de los casos», aseguran.

Los bomberos forestales de Castilla y León exigen además el uso eficiente y responsable de los fondos públicos destinados con el objetivo de conseguir la profesionalización definitiva, incluyendo el reconocimiento de la categoría profesional, de los bomberos forestales. «A pesar de la precariedad absoluta con la que trabajamos y la falta vergonzosa de medios, seguiremos luchando hasta que no nos queden fuerzas», finalizan.