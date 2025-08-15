El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos camiones de bomberos, en una de las calles de la localidad zamorana de Carracedo de Vidriales. José C. Castillo

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León

En total hay 39 incendios activos en la comunidad, 26 de ellos aún sin controlar de los que 13 son los que más preocupan al permanecer en nivel 2 de gravedad potencial

J. A . P.

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:28

Castilla y León ha vivido este 15 de agosto una nueva jornada extenuante en la lucha contra el fuego. A última hora de la tarde son un total de 39 los incendios activos en el territorio de la comunidad. De todos ellos, los que más preocupan son los 13 que se encuentran en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). Cinco asolan León, tres Zamora (uno de ellos el de Molezuelas de la Carballeda que también ha quemado parte de la provincia leonesa), tres Salamanca y dos Ávila. A continuación, el listado completo que incluye otros siete en IGR 1, seis activos y trece controlados.

Incendios de IGR 2 activos en Castilla y Léon

  • Fasgar (León)

  • Anllares del Sil (León)

  • Llamas de Cabrera (León)

  • Yeres (León)

  • Barniedo de la Reina (León)

  • Molezuelas de la Carballeda (Zamora)

  • Puercas (Zamora)

  • Castromil (Zamora)

  • San Cristóbal de los Mochuelos (Salamanca)

  • El Payo (Salamanca)

  • La Sagrada (Salamanca)

  • El Herradón (Ávila)

  • Mijares (Ávila)

Incendios de IGR 1 activos en Castilla y Léon

  • Orallo (León)

  • Paradiña (León)

  • La Uña (León)

  • Resoba (Palencia)

  • La Alberca (Salamanca)

  • Corral de Garciñigo (Salamanca)

  • Porto (Zamora)

Otros incendios activos

  • Castrocalbón (León)

  • Los Barrios de Luna (León)

  • San Feliz de las Lavanderas (León)

  • Gallegos de Argañán (Salamanca)

  • Serradilla del Arroyo (Salamanca)

  • Polvorosa de Valdavia (Palencia)

Incendios controlados

  • Cuevas del Valle (Ávila)

  • San Bartomé de Pinares (Ávila)

  • Sésamo (León)

  • Filiel (León)

  • Laballos (León)

  • Pardesivil(León)

  • Cármenes(León)

  • Olleros de Sabero (León)

  • Martín de Yeltes (Salamanca)

  • Membribe de la Sierra (Salamanca)

  • La Bastida (Salamanca)

  • La Sierpe (Salamanca)

  • Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

