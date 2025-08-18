Albertillo Arbal: «Para algunos, porque te gusten los toros, ya eres una mala persona»

Alberto Arranz es de Íscar, aunque vive en Valladolid. Aunque tiene 34 años, le conocen por el diminutivo Albertillo y por el nombre de la ... empresa de transporte que posee, Arbal. Este creador de contenido comparte vídeos con sus perros, también de las 'misiones' que realiza con varios vehículos y, de su gran afición, participar en encierros taurinos.

De personalidad inquieta, se dedica al mundo del transporte, habitualmente conduce un camión pluma, que es un vehículo con una especie de grúa, y también trabaja para una chatarrería. Por motivos laborales se mueve por todo el territorio de Castilla y León, principalmente por la provincia de Valladolid, aunque por ocio suele recorrer España de una punta a otra.

Naturalidad ante todo

En sus redes prima la naturalidad: «Intento mostrar lo que a mí me gusta y lo que me cuesta, sobre todo, mantener una empresa, la gestión de los empleados. Además, mis aficiones». En lo que a sus hobbies respecta, todos tienen un punto en común, la adrenalina. Destaca su pasión por los toros, sobre todo por los encierros de las fiestas de la provincia, además, recalca que la mayoría de las veces se graba él mismo porque no le gusta comprometer la seguridad de otras personas. «Me meto en sitios donde no hay que meterse», confiesa.

Siete todoterrenos y mil aventuras

Son 85.000 seguidores en Instagram, asegura que ha tenido propuestas de colaboración y publicidad, pero de momento nunca ha accedido porque sus redes sociales no tienen ningún fin económico.

«Ahora tengo siete todoterrenos, por así decirlo, cada uno lo uso para una cosa, tengo vehículos de diario y otros para coger los toros» Alberto Arranz Empresario y creador de contenido

Llama la atención en los vídeos que sube a Instagram la cantidad de coches y vehículos con los que aparece: «Ahora tengo siete todoterrenos, por así decirlo, cada uno lo uso para una cosa, tengo vehículos de diario y otros para coger los toros». Una colección algo más asequible gracias a las nociones que tiene de mecánica, que le sirven en su trabajo y para preparar coches y furgonetas para los eventos taurinos, y así juntar sus dos pasiones.

Ampliar El influencer vallisoletano Albertillo Arbal en Covaresa. Alberto Mingueza

Solidaridad digital

El lado bueno de las redes sociales, lo tiene claro, lo que él denomina 'misiones' son tareas difíciles de resolver para las que a veces solicita ayuda en Instagram y la gente le echa un cable. Estas plataformas en redes sociales le han hecho llegar a mucha gente que de otra forma no hubiera tenido acceso. «Por ejemplo, reventé una rueda en Vigo, que yo a Vigo no he ido nunca, y apareció ahí un chico que me conocía. Nos trajo una rueda y nos la dio. Por cierto, se la tengo que devolver», cuenta.

«La gente es muy solidaria en ese aspecto, siempre te ayudan en lo que necesites. Sin conocerte de nada, simplemente, por las redes sociales» Alberto Arranz Empresario y creador de contenido

Pero ese es solo un ejemplo de los que cuenta Alberto. Gracias a la rápida difusión de la desaparición de su perro, logró recuperarlo. Además de todos los lugares donde, asegura, tiene casa gracias a la gente que conoce virtualmente. Pamplona, Palencia…: «La gente es muy solidaria en ese aspecto, siempre te ayudan en lo que necesites. Sin conocerte de nada, simplemente, por las redes sociales».

El lado oscuro de las redes sociales

La parte mala de estos entornos también la tiene presente. Familiares y amigos le insisten en que no dé tanta información, que no ponga donde está, que no enseñe su vida. Pero para él lo peor es la gente que se mete con lo que sube y con lo que hace. «Hay mucha gente que critica muchísimo, ese es el lado malo de esto». Aunque asegura que no presta atención a los comentarios malintencionados: «Ni miro comentarios, ni miro nada, porque si no, no viviría. Hay mucha gente que te critica mucho». En este sentido aplica la solución más extendida entre los creadores de contenido: «Mucha gente que me escribe, a lo mejor me escribe una vez y paso. Pero cuando me escribe dos veces cojo bloqueo directamente y ya está. No entro al trapo con esas cosas, es algo que he tenido que aprender».

«Ni miro comentarios, ni miro nada, porque si no, no viviría. Hay mucha gente que te critica mucho» Alberto Arranz Empresario y creador de contenido

La fama en las calles de Valladolid

El volumen de seguidores es tal, que comenta que mucha gente lo saluda por la calle como si le conociera. «Me hacen mucha gracia los chavalillos, me piden muchísimas fotos en todos los encierros». No obstante, le incomoda un poco que a veces le comentan cosas que le han pasado o ha hecho como si le conocieran y realmente no es así: «Me sienta mal, todos los días me saluda gente que no sé quién es. Intento saludar siempre, pero claro, date cuenta de que al final te conoce tanta gente que tú no puedes conocer a todos».

Ayuda en la dana de Valencia

Durante la catastrófica dana de Valencia del otoño pasado, fue a ayudar a sacar vehículos del barro. Aún mantiene contacto con algunas personas de la comunidad a la que ayudaron a vaciar los garajes de coches. «Me regalaron un Renault R5 inundado y lo tengo que restaurar entero. Ya casi está y tengo pendiente de ir a Valencia con él otra vez». «Mucha gente dice que fui a hacerme conocido. Me dejé muchísimo dinero, dejé de trabajar, pero bueno, es algo que yo quería, yo soy así».

Críticas por su afición taurina

Este aficionado de los eventos taurinos dice que este es uno de los temas más controvertidos en sus redes sociales. «Me gustan los toros, los animales, respeto las tradiciones, y respeto todo, pero hay gente que no lo respeta», sentencia. «Para algunos, porque te gustan los toros, ya eres una mala persona», comenta mientras defiende su posición afirmando que él no hace daño a nadie: «Solo disfruto de una tradición, unas fiestas que están totalmente permitidas, y por eso soy una peor persona».

Ampliar El influencer vallisoletano Albertillo Arbal en Covaresa. Alberto Mingueza

Una vez más, la impunidad de las redes sociales hace que muchas personas le maldigan o amenacen en sus vídeos, de una manera que nunca se ha encontrado fuera de ellas. Además de sus participaciones en los encierros, suele compartir colaboraciones que hace como pastor o ayudando cuando se escapa algún toro: «El otro día se metió un toro en una casa, lo tuvimos que coger y lo sacamos». Una labor que suele hacer coordinado con el ganadero, el alcalde o los de festejos.

San Fermín, por fin

Este año, por fin, participó en todos los encierros de San Fermín: «Era una espinita que tenía ahí clavada, desde chiquito lo llevo viendo, y nunca había podido ir». Y aunque asegura que los disfrutó, sinceramente se queda con los eventos taurinos de Valladolid. «Eso más que un encierro, es una lucha por ver quién se puede poner delante del toro. Aquí disfrutas, allí es miedo, sufrimiento, donde más miedo he pasado, sin ninguna duda».

«Eso más que un encierro, es una lucha por ver quién se puede poner delante del toro. Aquí disfrutas, allí es miedo, sufrimiento, donde más miedo he pasado, sin ninguna duda» Alberto Arranz Empresario y creador de contenido

Definitivamente, se queda con los encierros de campo: «Los de mi pueblo de Íscar, los de Megeces… todo lo que sean encierros de toros bravos por el campo, en los que haya un aliciente de un toro bravo sin controlar, eso es lo que más me gusta».